Chaque année, le 21 novembre, l'UNESCO célèbre la Journée mondiale de la télévision. On souhaite ainsi souligner l'influence importante qu'occupe ce média dans nos vies. Et quelles émissions sont plus marquantes que celles qui ont bercé notre enfance? En cette journée spéciale, nous vous partageons quelques thèmes d'émissions jeunesse de la télévision de Radio-Canada.

Ce montage d’archives rassemble une panoplie d’émissions jeunesse de Radio-Canada qui éveilleront bien des souvenirs d’enfance. Voici la liste des extraits présentés:

Fanfreluche, 1968

Félix et Ciboulette, 1983

Minute Moumoute, 1973

La Ribouldingue, 1971

Sol et Gobelet, 1969

La Souris verte, 1970

Boule Dogue Bazar, 1995

Pépinot, 1954

Iniminimagimo, 1987

La Boîte à surprise, 1968

Vazimolo, 1991

Grujot et Délicat, 1969

Les carnets du major Plum-Pouding, 1970

À chaque émission jeunesse sa génération d’enfants. Êtes-vous plus Pépinot, Pop citrouille ou Vazimolo? Nous avons regroupé quelques autres extraits d’émissions qui vous feront retomber en enfance.

Bobino et Bobinette, les grands éternels

Montages d'archives, Bobino, 1957 à 1985

Bobino est certainement l’émission jeunesse la plus marquante de l’histoire de Radio-Canada. C’est aussi un exemple de longévité à la télévision. L’émission a été diffusée pendant plus d’un quart de siècle, soit de 1957 à 1985, en plus de rediffusions jusqu’en 1989. Bobino et sa petite sœur Bobinette ont ainsi pu accueillir plusieurs générations d’enfants au retour à la maison.

Notre montage d’archives présente l’indicatif musical et les différentes ouvertures de l’émission à travers toutes ces années.

Pépinot et Capucine, les premières vedettes de Radio-Canada

Pépinot, 12 septembre 1954

Pépinot se mérite le titre de toute première émission jeunesse de Radio-Canada. Le premier épisode de la série a été diffusé au lendemain de l’inauguration de la chaîne CBFT Montréal, le 7 septembre 1952. Les marionnettes de Pépinot et Capucine ont ainsi accompagné les débuts de la télévision au Canada, de 1952 à 1958.

Au départ, la diffusion se fait en direct. Nous n’avons donc pas les archives des premières saisons de cette série. L’extrait que nous vous présentons, qui s’intitule Le Pont de la rivière, est plutôt tiré de la troisième saison, en 1954.

Pop Citrouille, un brin de folie

Pop Citrouille, 4 janvier 1979

On se souviendra de l’émission Pop Citrouille pour sa démesure. L’émission est destinée à un public préadolescent, plus difficile à rejoindre. On mise donc sur l’humour. Dans des sketches loufoques, les comédiens laissent libre cours à leur folie. En peu de temps, l’émission se transforme en véritable pépinière de talents. À l’origine, Citrouille est le prénom d’une fillette et Pop, celui de son ami robot. Finalement, c’est l’absurde qui prend le dessus. Pop Citrouille est devenue une référence pour la Génération X.

Notre extrait présente le thème d’ouverture lors de la diffusion de la première émission, le 4 janvier 1979. L’émission demeurera en ondes jusqu’en 1983.

Iniminimagimo, des contes classiques réinventés

Iniminimagimo, 16 février 1987

Iniminimagimo, raconte une histoire

Iniminimagimo, avec des images

Iniminimagimo, et des personnages

Iniminimagimo, viens jouer avec nous! Une citation de :Thème musical de Iniminimagimo

Cette ritournelle risque fort bien de résonner pour les jeunes aujourd’hui dans la mi-trentaine. À la fin des années 90, la série Iniminimagimo s’adresse à un public d’âge préscolaire. Quatre animateurs-comédiens s’attaquent à un conte classique dans une formule interactive. L’histoire est ainsi racontée sur une semaine, du lundi au vendredi, à 10 h 15. Les contes de Barbe Bleu, Peau d’âne et Katia et le diable auront laissé leur empreinte chez de nombreux Y.

Dans ce montage tiré de la toute première émission, le 16 février 1987, c’est le conte de Hansel et Gretel qui est présenté. Vous y reconnaîtrez le comédien Joël Legendre parmi l’équipe formée de Louise Lavoie, Dominic Phillie et Christine Séguin.

Vazimolo, pour les jeunes et moins jeunes

Vazimolo, 14 septembre 1991

Avec ses multiples personnages, André Robitaille nous a fait bien rire alors qu’il animait Vazimolo les samedis et dimanches matins. Entre deux dessins animés, l’émission présente aux enfants sketches, chansons et chroniques. Diffusée de 1991 et 1995, l’émission Vazimolo est aussi parvenue à rejoindre un public beaucoup plus large que prévu. En 1993, son auditoire était évalué à plus de 500 000 habitués, dont 200 000 âgés de plus de 18 ans!

Notre extrait présente l’ouverture d’une des premières émissions, en septembre 1991.

Pour ceux qui n’auront pas trouvé leur compte dans nos extraits d’archives, nous nous en excusons. Nous connaissons l’importance que ces émissions d’enfance conservent dans nos vies… En espérant que nous aurons tout de même soulevé une parcelle de nostalgie!