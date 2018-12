Spring et Vathje 2es au classement général après la Coupe du monde de Park City

En bobsleigh à 4, le Canadien Chris Spring a dû se contenter d'une 5e place, samedi, à la Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton de l'IBSF, à Park City, aux États-Unis. Mais avec son podium de vendredi, Spring s'installe en 2e position au classement général, 33 points derrière l'Allemand Johannes Lochner, qui a triomphé lors de cette épreuve.

Troisième de l'épreuve de la veille, Spring a réalisé un temps de 1 min 35 s 64/100, cette fois-ci, sur la piste des Jeux olympiques de Salt Lake City.

Lochner et ses coéquipiers ont de leur côté réalisé un temps cumulatif de 1:35,44, soit cinq centièmes de moins que l’équipe américaine dirigée par Codie Bascue. Le pilote britannique Bradley Hall, 1er après la manche initiale, a terminé 3e.

Les autres Canadiens, Justin Kripps (1:35,72) et Nick Poloniato (1:35,93), ont respectivement pris les 8e et 11e rangs.

Plus tôt dans la journée, la skeletoneuse russe Elena Nikitina s’est imposée avec un temps combiné de 1:40,49 dans les deux manches.

Les Allemandes Tina Hermann (1:40,51) et Jacqueline Loelling (1:40,72) ont atteint le podium avec Nikitina.

Troisième après la première manche, la Canadienne Elisabeth Vathje a finalement pris la 6e place, mais elle demeure au 2e rang du classement général en Coupe du monde. Vathje a terminé à cinq centièmes de la meilleure Canadienne de la journée, Mirela Rahneva, dont le temps de 1:40,86 l’a laissée au pied du podium.

L’autre Canadienne en action, Jane Channell, a pris le 11e rang à plus de 1 s de la gagnante.

Le Sud-Coréen Yun Sung-bin n'a pas que remporté l'or. Il a battu le record de piste à Park City! @IBSFsliding @BobCANSkel #skeleton pic.twitter.com/nC2UVOFE7m — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 18 novembre 2017

Du côté des hommes, le Sud-Coréen Yun Sung-bin a établi un record de piste avec un temps de 48,50 s dans la deuxième descente, ce qui lui a valu la médaille d’or (1:37,32).

Le Letton Martins Dukurs, détenteur du record de 48,58 s depuis le 6 décembre 2013 jusqu’à aujourd’hui, a pris la 2e place avec temps de 1:37,95. L’Allemand Axel Jungk (1:38,07) est monté sur la 3e marche du podium.

Les deux Canadiens en action dans cette manche, Kevin Boyer (1:39,19) et Dave Greszczyszyn (1:39,25), se sont classés 14e et 15e respectivement. Leur compatriote Barrett Martineau, 22e après le premier tour, ne s'était pas qualifié pour le second.

La Coupe du monde de bobsleigh et de skeleton de l'IBSF se transportera à Whistler, en Colombie-Britannique, le week-end prochain. Radio-Canada Sports diffusera les épreuves en direct sur son site web.