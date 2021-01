ICI Espaces autochtones : un premier anniversaire à Kanesatake

Espaces autochtones a souligné son premier anniversaire à Kanesatake, sur le territoire qui a connu le pire affrontement des trente dernières années au Québec entre Autochtones et non-Autochtones . La communauté mohawk a bien voulu recevoir notre équipe et nos invités pour échanger sur la réconciliation, mais aussi sur l'urbanité, la création artistique, les avancées de la Commission Viens. Bonne écoute!

Édition # 53

Animation : Anne-Marie Yvon et Melissa Mollen Dupuis

Journaliste : Laurence Niosi

Coordination : Guy Bois

Ont participé à cette émission spéciale : Serge Simon, grand chef de Kanesatake; Janet Mark, coordonnatrice des relations avec les Autochtones et Christian Leblanc, procureur en chef à la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès; Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone; Nadine Saint-Louis, fondatrice et directrice générale des Productions Feux Sacrés; Jean-François Dumas, président et fondateur d'Influence communication; Hubert Lacroix, président-directeur général de CBC/Radio-Canada et Soleïman Mellali, rédacteur en chef d'Espaces autochtones.

Cette émission spéciale 1er anniversaire d'Espaces autochtones sera diffusée à RDI le samedi 16 décembre à 21 h 30