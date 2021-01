Des livres pour découvrir les nations autochtones

Titre : Mon nom est Tonnerre

Auteurs : Sherman Alexie (textes), Yuyi Morales (illustrations)

Éditions : Scholastic  (Nouvelle fenêtre)



Pour les lecteurs à partir de : 4 ans

Résumé : Tonnerre Tremblay déteste son nom, qui est le même que celui de son père, avec l’ajout « fils ». Il aime beaucoup son papa, mais il voudrait tellement avoir un prénom qui lui serait propre, qui le représenterait.

Mon avis : Sans faire mention d’une nation autochtone en particulier, on comprend que certains peuples ont une façon traditionnelle de prénommer leurs enfants. Ce livre combine joliment les thématiques suivantes : complicité père-fils, recherche d'identité et culture autochtone.

Titre : Les Hurons-Wendats et la Grande Tortue

Auteurs : Michel Noël (textes), Joanne Ouellet (illustrations)

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre) , collection Premières Nations

Pour les lecteurs à partir de : 6 ans

Résumé : Grâce à une légende amérindienne racontée par leur grand-mère Yatoyen, Önenha et ses frères Tsoutayi et Öndawa comprennent pourquoi la tortue est l’animal fétiche de leur peuple, les Wendats.

Mon avis : Cette collection comportant une douzaine de titres fait connaître les nations autochtones du Québec par le récit du quotidien de familles amérindiennes. Plusieurs des titres ont été primés par Communication Jeunesse pour la sélection 5-8 ans, et l’on comprend pourquoi : l’écriture simple et attrayante permet aux premiers lecteurs de découvrir le mode de vie et les légendes de certains peuples : les Hurons-Wendats, les Papinachois et les Mohawks. Un glossaire explique les mots de vocabulaire plus difficiles ou associés aux Premières Nations.

Titre : Le cadeau de Wapush

Auteurs : Michel Noël (textes), Claude Thivierge (illustrations)

Éditions Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre) , collection Michel Noël raconte

Pour les lecteurs à partir de 6 ans

Résumé : On se retrouve sous la tente d’un chef innu alors qu’il accueille Samuel de Champlain. Par ses mots colorés, le chef Anadabijou décrit l’arrivée de son peuple sur ce territoire où Champlain vient de débarquer. Le courage est la valeur qui ressort de ce livre.

Mon avis : L’auteur croit important de raconter des légendes qui abordent les valeurs amérindiennes. Je le cite : « … ces cultures sont des coffres aux trésors qui recèlent des richesses inouïes… » Il faut dire qu’il sait choisir les mots pour toucher les jeunes lecteurs et ouvrir leur réflexion à ces peuples plutôt méconnus.

Titre : Les Autochtones du Canada

Auteure : Jessica Lupien

Éditions : Les Malins  (Nouvelle fenêtre) , collection Je sais tout

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Livre documentaire pour découvrir les Autochtones du Canada; les différentes nations et langues, les mœurs et traditions, les lois et inventions.

Mon avis : Collection qui sera utile pour les travaux scolaires de vos enfants; les sujets sont variés, et chaque fascicule se détaille à moins de 10 $.

En plus, les informations, brèves, intéressantes et souvent inédites, sont divisées en catégories repérables par un pictogramme : anecdotes – comparaisons – associations – trouve l’intrus – environnement – le savais-tu – je me débrouille – un peu d’histoire – un brin de culture. Les photographies sont précises, claires et éloquentes.

Titre : 5 histoires de personnalités autochtones inspirantes

Auteurs : Michel Noël (textes), Joanne Ouellet (illustrations)

Éditions : Auzou  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 7 ans

Résumé : Court récit de la vie de ces personnages :

Membertou, chef réputé – le premier à avoir été baptisé en Amérique du Nord,

Tekakwitha, jeune Mohawk – protectrice du Canada,

Riel, célèbre politicien – créateur du Manitoba,

Bacon, écrivaine innue – gagnante de prix littéraires,

Qumaq, grand penseur inuit – défenseur de la culture amérindienne.

Mon avis : Michel Noël est né de parents algonquins; on comprend alors qu’il fasse la promotion de sa culture auprès des jeunes. Chacune de ces histoires est suivie d’hommages faits aux personnages, de mots de vocabulaire et de pistes de réflexion. Vous avez vu? Deux femmes parmi trois hommes. Un plus!

Titre : Les Autochtones d’Amérique du Nord

Auteurs : S.N. Paleja et Kevin Loring

Éditions : Bayard  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 9 ans

Résumé : Ce documentaire me plaît beaucoup, surtout en raison de sa signature visuelle qui se sert abondamment de l’infographie. Tableaux, graphiques, cartes géographiques, histogrammes, dessins comparatifs, tous en couleurs, contribuent à la bonne compréhension du message véhiculé. De l’origine des premiers Autochtones en Amérique du Nord il y a au moins 15 000 ans jusqu’à leur influence de nos jours, de nombreux sujets sont abordés. Un livre de référence pour les jeunes.

Titres de la série : Les Haidas, Les Iroquoiens, Les Algonquiens, Les Métis, Les Inuits

Auteurs : Michel Noël, Sylvie Roberge, Josée Laflamme, Jean-Louis Fontaine (textes), Célia Nilès, Marie de Monti (illustrations)

Éditions : Auzou  (Nouvelle fenêtre) , collection « Je découvre et je comprends »

Pour les lecteurs à partir de : 9 ans

Mon avis : Une collection parfaite pour commencer une recherche scolaire. En plus des sujets habituellement abordés (langues, traditions, mœurs, lexique, etc.), on y parle de l’héritage culturel (musique, littérature, arts), de sport, du rôle des femmes, du sens de la communauté, des inventions, en plus de la section « De nos jours », qui démontre la réalité des jeunes d’aujourd’hui.

Titre : Elisapie, une Inuite en ville

Auteur : Robert Brown

Éditions : CARD  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs à partir de : 9 ans

Résumé : Elisapie, 10 ans, habite un village du Grand Nord avec sa famille. Au décès de sa mère, son père respecte la promesse qu’il a faite à sa femme : déménager au sud, dans la grande ville. Elisapie devra donc s’adapter à sa nouvelle vie malgré ses différences (son physique et son nom) qui frappent tant les enfants et attisent l’intimidation.

Mon avis : Belle écriture imagée de ce nouvel auteur jeunesse qui sait dépeindre les mœurs du Grand Nord, les gens, les lieux, les traditions et les légendes. Voyez certaines de ses images : « la journée a paru tellement longue qu’elle s’est même demandé si le soleil n’avait pas oublié de se coucher », « par un froid si piquant qu’il donnerait la chair de poule à un ours polaire » ou « après que le jour eut terminé de pousser la nuit de l’autre côté de l’horizon »…

Titre : Le pensionnat

Auteur : Michel Noël

Éditions : Dominique et Compagnie  (Nouvelle fenêtre)

Pour les lecteurs adolescents

Résumé : Au cours du 20e siècle, le gouvernement canadien a décidé qu’il fallait opérer un changement radical pour « extirper l’Indien qu’il y avait dans l’Indien ». Les enfants autochtones étaient alors retirés de leur famille et envoyés dans des pensionnats, souvent installés loin de leur village, où l’on parlait une autre langue que la leur. C’est l’histoire de Nipishish.

Mon avis : Je ne connaissais pas ce pan tragique de notre histoire canadienne. Sous les couverts d’un récit, j’ai compris les difficultés à travers lesquelles les peuples amérindiens ont dû passer. Belle écriture qui touchera assurément les ados.