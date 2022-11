Les maisons du Manitoba mieux équipées face au radon

Novembre est le mois de la sensibilisation au radon. Ce gaz radioactif incolore, inodore et insipide s'infiltre dans les maisons et représente un grave risque pour la santé, d'autant plus que des experts de l'Association canadienne des scientifiques et technologues du radon (ACSTR) estiment qu'au Manitoba une maison sur cinq dépasse les seuils de concentration maximale du radon préconisés par Santé Canada.

Cory Kloos a récemment acheté une maison à Winnipeg datant de 1921 qu’il a entrepris de rénover entièrement. Père de deux enfants, il a décidé de faire tester sa maison pour mesurer le taux de concentration du radon. « Les résultats étaient plutôt élevés, ce qui ne me surprend pas, car j’ai conservé les anciennes fondations, dit-il. Ça tournait autour de 1000 becquerels par mètre cube d’air. »

Comment faire tester votre maison Pour faire tester sa maison, il suffit de se procurer un détecteur de radon en magasin ou encore auprès de l’Association pulmonaire du Manitoba. Les prix varient de quelques dizaines de dollars à une centaine de dollars maximum. Il faut ensuite placer le détecteur dans une pièce et attendre 90 jours avant d’envoyer le détecteur à un laboratoire. Santé Canada donne plus de conseils pour mesurer correctement le taux de radon dans l’air  (Nouvelle fenêtre) .



Ce niveau est bien loin des limites recommandées par Santé Canada, qui suggère une moyenne annuelle ne dépassant pas les 200 becquerels par mètre cube d’air. L’Organisation mondiale de la santé recommande, pour sa part, un maximum de 100 becquerels par mètre cube d’air.



L'ACSTR estime, quant à elle, que 19,4 % des maisons au Manitoba dépassent 200 becquerels par mètre cube d’air.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Cory Koos a décidé de faire tester sa maison pour connaître le taux de concentration du radon. Photo : Radio-Canada

« Pour moi, ça valait le coup de faire tester notre maison. Il y a de vrais risques pour la santé et nous avons deux jeunes enfants », reprend Cory Kloos qui est lui-même propriétaire d’une entreprise de construction.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Les nouvelles maisons mieux équipées

S’il est radioactif, le radon existe néanmoins dans la nature et provient de la désintégration de l’uranium présent dans les sédiments, les roches et l’eau. Dans l’atmosphère, ce gaz ne représente pas de risque pour la santé, mais il est nocif si ses concentrations augmentent trop fortement dans un espace restreint.



Selon Chris Bilenky, qui travaille pour l’entreprise RadonProz spécialisée dans les équipements d'évacuation du radon des maisons, le code du bâtiment de 2010, adopté par le Manitoba en 2012, requiert que les nouvelles maisons disposent d'un tuyau dans le sous-sol afin d'en permettre l’installation. Plus tard, dit-il, et si le propriétaire le souhaite, il faut un système de ventilation permettant d’évacuer le radon présent dans la maison vers l’extérieur. Les anciennes maisons ne sont pas soumises à cette obligation, sauf si des rénovations majeures et une remise aux normes sont entamées.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Chris Bilenky installe des systèmes d'extraction du radon à Winnipeg. Photo : Radio-Canada

« Faire tester sa maison n’est pas obligatoire cependant, explique-t-il. L’hiver est la meilleure période pour faire une évaluation, parce que les fenêtres sont fermées et que la maison est plus hermétique. Cela prend environ 90 jours pour effectuer les mesures complètes du radon. »



Il ajoute que de plus en plus de gens sont au courant de l’existence et du danger de ce gaz radioactif : « Avant, on n'installait de nouveaux systèmes que toutes les deux semaines environ. Aujourd'hui, on intervient quelques fois par semaine ».

« Ne vous fiez pas aux résultats obtenus par votre voisin pour évaluer la teneur en radon de l’air de votre maison. La concentration peut varier énormément à une distance de seulement quelques mètres; cela dépend du type de sol, des fondations ou encore des fissures dans les sols des maisons. » — Une citation de Chris Bilenky, employé de l’entreprise RadonProz

Un système d’extraction du radon coûte en moyenne 2500 $. Hydro Manitoba offre cependant de l'aide pour financer ce type d’équipement, dont le coût semble tout de même dérisoire comparé au nombre de vies qu’il peut sauver. Ainsi, Santé Canada estime que plus de 3000 décès résultant d’un cancer du poumon sont liés à une exposition au radon présent dans l'air intérieur. C’est la deuxième cause de cancer du poumon au Canada, après le tabagisme, et la première chez les non-fumeurs.