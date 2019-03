Valérie Plante assermentée : « Nous ouvrons un nouveau chapitre »

Un texte de Jérôme Labbé



La cérémonie d'assermentation, qui s'est déroulée dans la salle de bal au marché Bonsecours devant 600 convives triés sur le volet, marquait le début d'une nouvelle ère : celle de Valérie Plante, qui a défait le maire sortant, Denis Coderre, le 5 novembre dernier.

« Si aujourd'hui j'accepte humblement le mandat de mairesse qui m'a été confié, c'est parce que je sais que chacun d'entre vous sera là pour m'aider à relever les défis qui se trouvent devant nous », a déclaré la nouvelle mairesse aux autres élus regroupés derrière elle pendant son allocution.

Maintenant, avec l'appui des Montréalais, nous ouvrons un nouveau chapitre. Valérie Plante, mairesse de Montréal

Valérie Plante a promis de travailler avec les autres ordres de gouvernement. « Nos partenaires doivent prendre acte du message envoyé le 5 novembre dernier et être à l'écoute des Montréalais », a-t-elle déclaré.

Mme Plante a décrit Montréal comme une « ville de quartiers », encourageant les élus à « ne pas perdre de vue ceux qu'ils servent ». Elle a aussi lancé un appel à l'implication des citoyens.

« Cette nouvelle page d'histoire que nous avons écrite le 5 novembre n'est que le début d'une nouvelle aventure, et c'est avec vous que j'écrirai la suite de cette histoire », a-t-elle conclu.

Radio-Canada / Pascale Fontaine

Radio-Canada / Pascale Fontaine

Radio-Canada / Pascale Fontaine

Radio-Canada / Pascale Fontaine

Radio-Canada / Pascale Fontaine

Une importante présence féminine

Parmi les 103 nouveaux élus, 53 sont des femmes, soit un petit peu plus que la moitié – du jamais vu en politique montréalaise.

L'une d'entre elles, Lisa Christensen, a toutefois dû se contenter d'assister à la cérémonie comme simple spectatrice, son élection comme conseillère d'arrondissement dans le district de Pointe-aux-Prairies étant contestée par l'Équipe Denis Coderre pour Montréal, qui a demandé un dépouillement judiciaire. Le 5 novembre, sa majorité n'a été que de 32 voix.

« Je suis déçue de ne pas être assermentée en même temps que tout le monde, a-t-elle admis, mais j'ai bon espoir d'être élue dans mon district après le recomptage. »

Lisa Christensen a tout de même assisté à la cérémonie d'assermentation, jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

Les résultats devraient être certifiés par un juge lundi, a indiqué Gonzalo Nunez, relationniste pour la Ville de Montréal.

Le district de Pointe-aux-Prairies est situé dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

Une longue journée

Les 102 élus confirmés ont été assermentés pour un mandat de quatre ans par le greffier de la Ville de Montréal, Yves Saindon, au terme d'une journée à la fois festive et éreintante.

Ces élus s'étaient d'abord rendus jeudi matin à l'hôtel de ville pour signer leur contrat et remplir les autres documents relatifs à leurs nouvelles fonctions. Une séance de photos a également eu lieu pour le site web de la Ville de Montréal.

Il s'agissait d'une toute nouvelle expérience pour 42 élus, qui commençaient jeudi leur premier mandat électif. Le plus jeune d'entre eux, Younes Boukala, a 22 ans et il siégera au conseil d'arrondissement de Lachine. Il fait aussi partie des rares élus à s'identifier à une minorité visible.

Le protocole exigeait que les élus et les représentants de la presse portent « une tenue vestimentaire appropriée ». « Mais je devrai me battre avec certains d'entre eux pour qu'ils acceptent de porter une cravate! », admettait plus tôt cette semaine Youssef Amane, attaché de presse de Projet Montréal.

Sterling Downey, le conseiller du district de Desmarchais-Crawford, dans l'arrondissement de Verdun, portait bien une cravate, mais aussi un kilt traditionnel écossais, affichant ses origines.

Les élus de Verdun, dont Sterling Downey qui a été assermenté en portant un kilt traditionnel écossais. Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

L'assermentation des nouveaux élus marque aussi la fin du mandat de Denis Coderre à l'Hôtel de Ville.

M. Coderre a tenu sa dernière conférence de presse mercredi dernier. Sa dernière activité publique a été de prendre part à une cérémonie du jour du Souvenir, samedi dernier, en compagnie de Valérie Plante. Il entend consacrer les prochaines semaines à prendre soin de sa santé, à lire et à voir des films.

Majorité au conseil

Le parti de Valérie Plante, Projet Montréal, est pour la première fois de son histoire majoritaire au conseil municipal, avec 34 des 65 sièges, contre 25 pour l'Équipe Coderre. Six élus issus de trois autres petits partis complètent le portrait.

Ce conseil – le 100e de l'histoire de Montréal – n'est toutefois pas majoritairement féminin : 30 femmes y siègent, contre 35 hommes.

C'est dans ce contexte que la 45e mairesse de Montréal doit composer un nouveau comité exécutif, qu'elle a promis « paritaire » et « ouvert à l'opposition ». Comme annoncé vers la fin de la campagne électorale, ce comité devrait être présidé par le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit Dorais.

Benoit Dorais sera le prochain président du comité exécutif. Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

Les suppositions vont bon train en ce qui a trait aux différentes responsabilités qui seront distribuées, mais déjà, certains ont déclaré ne pas être intéressés à siéger au comité exécutif. C'est le cas des nouvelles mairesses d'arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier, de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, et de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Sue Montgomery. « Je pense que j'en ai assez dans mon assiette déjà. Ça m'intéresse, admet Mme Montgomery, mais pas maintenant. Parce que je serai la mairesse de l'arrondissement le plus populeux de Montréal. Et comme je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors je veux commencer là, et on va voir après. »

Le doyen des élus à l'Hôtel de Ville, Marvin Rotrand, conseille à Valérie Plante de ne pas choisir de maires d'arrondissement parce qu'ils sont déjà débordés.

Luc Ferrandez, tout juste avant son assermentation, le 16 novembre 2017 Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

Le maire du Plateau-Mont-Royal, Luc Ferrandez, a pourtant signalé son intérêt à la nouvelle mairesse. « Oui, ça m'intéresse, avoue-t-il. Mais moi, je suis fait du bois dont on fait des flûtes : si c'est le comité exécutif, c'est tant mieux, [mais] si j'ai à me concentrer sur le Plateau, ça va être bien aussi. Je pense que je vais réussir à porter la vision de Projet Montréal [et] des citoyens du Plateau-Mont-Royal, où que ce soit. »

La première réunion du comité exécutif est prévue mercredi prochain. Sa composition devrait donc être annoncée d'ici là.

« On est y presque », a laissé tomber Valérie Plante, lors d'une mêlée de presse, après la cérémonie, ajoutant qu'une annonce serait faite éminemment.

Lionel Perez est le nouveau chef de l'opposition officielle. Photo : Radio-Canada / Pascale Fontaine

Interrogé quant à savoir si des membres de son équipe avaient été approchés pour faire partie de ce comité exécutif, le nouveau chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, a admis qu'il y avait des « échanges » entre les deux formations. « Il faut voir sous quelles conditions ce serait possible », a-t-il précisé.

Son parti, qui porte toujours officiellement le nom d'Équipe Denis Coderre pour Montréal, devrait être rebaptisé « dans les prochaines semaines ou les prochains mois ». « Moi, j'anticipe que d'ici la fin de l'année, on aura un [nouveau] nom », a-t-il présagé.

