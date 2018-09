« Nous avions le fardeau de la preuve sur nos épaules », a déclaré une ancienne étudiante en jazz de l'Université du Manitoba, que Radio-Canada a choisi d’appeler Nancy. En raison de la nature des allégations, l’identité des étudiants sera protégée.

Lors d'un forum public avec des étudiants, lundi, à Boston, les administrateurs de l’Université Berklee ont dit que Steve Kirby était en congé administratif depuis que le collège avait été informé des allégations de harcèlement sexuel portées contre lui au Manitoba et « qu'il avait, depuis, été congédié ».

Une vidéo du forum à Boston a été publiée à travers les médias sociaux par des étudiants. L’Université Berklee et Steve Kirby n'ont pas répondu aux demandes de Radio-Canada pour obtenir plus de renseignements.

L'Université du Manitoba a déjà dit que Steve Kirby, qui enseignait le jazz dans son école de musique, avait pris sa retraite à la fin juin après un congé de six mois.

Citant la législation provinciale en matière de protection de la vie privée, l'Université du Manitoba n'a pas informé l'Université Berklee des résultats de son enquête sur le harcèlement sexuel concernant Steve Kirby. Plusieurs de ses victimes ont donc décidé de contacter elles-mêmes l’établissement américain.

« Mettre le fardeau de la preuve sur les épaules des victimes qui vivent leur propre traumatisme et qui traitent de leur propre situation est abominable pour moi », a déclaré Nancy.

Au moins six des femmes concernées par une plainte déposée contre le professeur en février 2017 ont communiqué de façon indépendante avec l'Université Berklee et ont fait part de leurs préoccupations.

Les rapports internes de l'Université du Manitoba datant de juin dernier contiennent des allégations détaillées de commentaires inappropriés, d'analogies sexuellement explicites, de contacts non désirés et persistants, de longues caresses non désirées et de chuchotements intimes.

Dans les rapports, l'enquêteur universitaire a conclu que toutes les allégations étaient fondées et que les comportements allégués de Steve Kirby constituaient du « harcèlement sexuel » et aurait créé un « milieu de travail ou d'apprentissage intimidant, humiliant ou offensant » pour les étudiantes.

Dans le rapport d'enquête interne de l'université, Steve Kirby « nie toute allégation faite d'insinuation sexuelle ou d'approche sexuelle pure et simple ». Il n'a pas répondu aux demandes répétées d'entrevue faites par Radio-Canada.