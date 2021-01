Espaces autochtones : un premier anniversaire sous le signe de la réconciliation

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

D’entrée de jeu, le grand chef de Kanesatake, Serge Simon, a évoqué la bataille des peuples autochtones contre les projets de pipeline à travers le Canada.

« Avec la fin [du projet de pipeline] Énergie Est, on peut maintenant se concentrer à générer des ressources pour aider ceux qui sont devant les tribunaux pour assermenter leur droits de dire non », a-t-il insisté.

M. Simon estime que les perspectives d’avenir pour les peuples autochtones passent désormais par le développement des énergies renouvelables.

« Il y a des opportunités dans les énergies vertes. Les jeunes vont avoir la chance de suivre des cours à l’université. On a toutes sortes de projets reliés à cette nouvelle économie », croit-il.

La réappropriation culturelle, un enjeu de taille

La fondatrice et directrice générale des Productions Feux Sacrés (PFS), Nadine St-Louis, a pour sa part souligné que le déracinement des peuples autochtones est à la source de nombreux problèmes.

« Si on t’empêche de parler ta langue, on te déplace, on te met en réserve, dans des pensionnats, les impacts sont énormes », a-t-elle fait valoir.

Elle a souligné l'importance des PFS, « un espace 100 % autochtone par la gouvernance », au cœur du Vieux-Montréal, qui « travaille auprès de 91 créateurs autochtones, dont 80 % qui sont des femmes ».

Le directeur général de Montréal Autochtone, Philippe Meilleur, a lui aussi insisté sur le rôle qu’occupe son organisme dans le développement et la reconnaissance de la culture autochtone.

« Ça compte pour beaucoup parce qu’on a beau offrir des services, mais la majorité des gens veulent se retrouver avec des amis et un réseau qui est similaire, je pense que c’est la première chose que les gens recherchent chez nous », a-t-il raconté.

L'importance de la Commission Viens

Il a aussi été question de la Commission Viens, qui a le mandat d’enquêter sur la façon dont le gouvernement du Québec donne ses services publics aux citoyens autochtones de la province.

« L’objectif est d’écouter, la réconciliation est au centre du processus et les progrès viendront par les recommandations qui seront émises par la commission », a fait valoir le procureur cette commission, Christian Leblanc.

La coordonnatrice de la Commission, Janet Mark, a quant à elle rappelé l’importance de faire des tournées et des présentations au sein des communautés autochtones pour s’assurer qu’un maximum de témoignages soient entendus.

« C’est important d’aller rencontrer les gens, d’aller leur expliquer ce qu’est une commission d’enquête, comment on peut témoigner et comment on peut vulgariser parce que ce n’est pas toujours simple, surtout pour des gens qui ont de la difficulté à s’exprimer », a-t-elle indiqué.

Une couverture médiatique déficiente

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Le président et fondateur d'Influence Communication, Jean-François Dumas Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Simard

Le président et fondateur d'Influence Communication, Jean-François Dumas, a pour sa part cité plusieurs exemples qui démontrent à quel point les enjeux autochtones occupent peu d’espace au sein de l’écosystème médiatique.

Selon lui, « une semaine de médiatisation au Québec à l’égard de l’ensemble des Autochtones équivaut à peu près à la médiatisation de cinq secondes d’une partie moyenne des Canadiens de Montréal ».

Il attribue ce déficit d’attention médiatique à deux facteurs : « Il faut que les médias voient un enjeu à très court terme pour la population et ça prend des leaders d’opinion et des ambassadeurs forts qui sont omniprésents dans les médias, ce qui n’est pas le cas ici ».

M. Dumas a toutefois rappelé que les Autochtones sont de plus en plus présents sur les médias sociaux, ce qui pourrait être bénéfique à long terme.

« Lorsque Twitter et Facebook s’enflamment à l’égard d’un enjeu, le média traditionnel va accorder jusqu’à 19 fois plus d’attention. Il y a une interrelation entre les deux mondes », a-t-il affirmé.

Le PDG de Radio-Canada, Hubert T. Lacroix, le vice-président Michel Bissonnette et le rédacteur en chef d'Espaces autochtones, Soleïman Mellali, étaient présents à l’événement.