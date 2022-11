1818-2018 : 200 ans de présence de l’Église catholique au Manitoba

Tout a commencé avec l'arrivée de deux prêtres et un séminariste à l'été 1818, dont un certain Joseph-Norbert Provencher, envoyés pour tenter de pacifier la colonie de la Rivière-Rouge et répondre aux besoins des Métis.



Petit à petit, de plus en plus de religieux sont arrivés et ont encadré la société : ils apportaient l’éducation, les soins de santé et les soins sociaux, tout en poursuivant leur but premier qui était l’évangélisation.



Ils participaient aussi à la vie politique et ont encouragé l'immigration francophone et catholique. Néanmoins, après le concile Vatican II, le clergé s'est retiré de la politique, des laïcs en reprenant la direction. La société franco-manitobaine s'émancipe du pouvoir religieux.



En 2017, à l’aube du bicentenaire de la présence catholique dans l’Ouest, l’héritage des religieux se ressent encore à travers les hôpitaux et les fondations, mais aussi à travers le français qui est toujours utilisé dans la vie de tous les jours. La francophonie au Manitoba constitue une vraie culture identitaire.

Passez en revue 200 ans d'histoire religieuse au Manitoba :

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Sources : Centre du Patrimoine; Archidiocèse de Saint-Boniface