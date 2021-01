Espaces autochtones donne la parole à ses chroniqueuses

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Espaces autochtones peut compter sur l'expertise de diverses personnes, Autochtones et non-Autochtones, pour aborder des thèmes très variés touchant aux réalités autochtones. À l'occasion du premier anniversaire de notre plateforme, nous leur avons demandé de dresser un bilan de leur collaboration et d'envisager la suite.

La plus grande diversité de sujets se trouve dans la chronique de Melissa Mollen Dupuis. Melissa touche autant à l'autodétermination des Autochtones qu'à leurs droits de chasse ou encore à la réappropriation de leur culture. Elle réussit ce tour de force grâce aux questions que vous lui posez chaque semaine. Elle les attend à : espaces.autochtones@radio-canada.ca

Quant il est question de la Loi sur les Indiens, Espaces autochtones se tourne vers l'avocate innue Marie-Claude André-Grégoire.

Pour comprendre l'importance complexe des wampums, nous nous fions à Jacynthe Ledoux, avocate spécialisée en droit autochtone et en droit de l'environnement.

De son côté, Racelle Kooy, notre analyste en résidence, commente les audiences de l'Enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA)

Et que dire de Moe Clark et de sa chronique mâmawi musique ! Grâce à cela, nous voyagons chaque semaine d'un bout à l'autre du pays, et au delà, pour découvrir une diversité de musiques autochtones, qu'elles puisent dans les traditions ou soient de plain-pied dans la modernité.