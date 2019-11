Les militaires, ces héros oubliés de l’histoire de la Matanie

Les soldats qui ont participé, de gré ou de force, aux divers conflits survenus depuis le début du 20e siècle ont tout sacrifié, parfois leur propre vie, pour garantir la paix au Canada. En Matanie, la Société d'histoire et de généalogie (SHGM) de Matane rend hommage à ces héros oubliés.

Un texte de Brigitte Dubé

L’exposition Hommage aux militaires se veut une marque de reconnaissance envers tous les militaires de la Matanie, passés et actuels. Elle comprend un grand nombre de photos et d’objets. Le collectionneur matanais Yvan Lajoie a prêté plusieurs éléments qui permettent aux visiteurs de se rapprocher davantage du quotidien des soldats de la Deuxième Guerre mondiale.

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, pas question d'envoyer un texto à sa belle. Il fallait écrire une lettre et la poster, sans trop savoir si elle allait se rendre. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

La SHGM a choisi de présenter l’exposition en 2017 pour commémorer le 100e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy en France. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, quelque 80 000 soldats canadiens l’ont emporté contre les Allemands. Malgré 3598 morts et plus de 7000 blessés dans leurs rangs, les Canadiens ont réussi à s'emparer de la crête de 145 mètres de haut en trois jours. Les résidents là-bas, n’ont pas oublié.

Une exposition en évolution

L’initiateur de l’exposition, Serge Ouellet, mentionne que plusieurs photos de militaires ne sont pas identifiées. « Nous avons espoir que les gens nous donnent cette information ou nous aident à apporter des corrections, explique-t-il. C’est une exposition en évolution. »

L'exposition est accessible jusqu'au 16 décembre. Photo : Radio-Canada



Samedi après-midi, à l’occasion du jour du Souvenir, l’exposition est ouverte gratuitement.

Charly Forbes : légendaire de son vivant

Le président de la Légion canadienne de Matane et ancien maire Maurice Gauthier Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Selon le président de la Légion canadienne de Matane, Maurice Gauthier, trois militaires de la Deuxième Guerre mondiale sont encore vivants en Matanie, soit Yvon Fournier et Oscar Lefrançois. Adélard Dufour lui, a été invité à Vimy lors des récentes cérémonies commémoratives. Il est encore actif auprès de la Légion canadienne.

Jean-Charles (Charly) Forbes est décédé en 2010. Photo : courtoisie Romain Pelletier



La Matanie a aussi son héros, Jean-Charles (Charly) Forbes, reconnu littéralement comme le libérateur de la Hollande par les Hollandais eux-mêmes. Il était à la tête du régiment qui est allé faire face aux Allemands pour libérer la Hollande.

« C’est LE militaire par excellence au Canada, estime Maurice Gauthier. Il était reconnu comme le militaire qui pouvait faire une mission et revenir vivant. On raconte que lorsqu’on demandait des volontaires pour une mission et que les soldats apprenaient qu’ils seraient avec Charly, ils levaient la main parce qu’ils étaient convaincus qu’ils allaient revenir. »

Charly Forbes avait un charisme incroyable! C’était une sorte de légende vivante. Maurice Gauthier, président de la Légion canadienne de Matane

La percée : une toile de Charly Forbes Photo : Brigitte Dubé

Maurice Gauthier se dit triste de voir qu’il n’y a rien qui commémore les exploits de Charly Forbes à Matane.

Ce qui me fait de la peine - moi-même, j’ai été 12 ans à la mairie – c’est que personne n’a jamais pensé à nommer une rue à son nom ou à lui ériger un monument. Maurice Gauthier, président de la Légion canadienne de Matane

M. Gauthier ajoute que Charly Forbes était aussi un musicien et un peintre. Il peignait entre autres des scènes de guerre, de mémoire, sans photo.

Des vêtements portés par les soldats de la Deuxième Guerre mondiale Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Amnésie… et jour du Souvenir

Maurice Gauthier déplore cette amnésie des Québécois envers ceux qui ont fait en sorte qu’ils vivent aujourd’hui dans un pays en paix.

« Quand j’étais jeune, on disait " Si tu veux la paix, prépare la guerre. ", se souvient-il. C’était évident pour tous. Aujourd’hui, on parle de souvenir. »

Quand on porte notre coquelicot, ce n’est pas parce qu’on est pour la guerre; personne n’aime la guerre. C’est pour montrer que si, aujourd’hui, nous sommes en paix, c’est parce qu’il y a des nôtres qui ont donné leur vie. Maurice Gauthier, président de la Légion canadienne de Matane

« Ceux qui sont revenus vivants méritent aussi qu’on se souvienne d’eux », ajoute M. Gauthier.

L'exposition est présentée dans les nouveaux locaux de la Société d'histoire et de généalogie, dans l'église Bon-Pasteur. La guerre à l'église: l'effet est saisissant. Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Karine Blais originaire des Méchins, est morte au combat à Kandahar en Afghanistan, en 2009. Photo : Forces armées canadiennes

Ce dernier rappelle aussi que la soldate Karine Blais des Méchins est morte en mission de paix en 2009 en Afghanistan, à l’âge de 21 ans.

« Arrêtons de dire que la guerre ce n’est que du malheur, demande-t-il. Il faut voir le côté positif : ces gens qui nous ont donné la paix. Les gens agissent comme si c’était impossible qu’on doive de nouveau faire face à des conflits. Et pourtant… »

L’exposition Hommage aux militaires se poursuit jusqu’au 16 décembre, au local de la Société d’histoire situé dans l’église Bon-Pasteur.