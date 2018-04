Unique en Atlantique, Les Éloizes est le seul gala qui remet des prix dans toutes les disciplines artistiques : la danse, le théâtre, la musique, les arts visuels, les arts médiatiques et la littérature.

Le gala permet aussi aux artistes et aux communautés de tisser des liens et de rendre hommage à ceux et celles qui insufflent un élan au développement de l’Acadie moderne.

Près de 30 finalistes vont se disputer les honneurs dans les différentes catégories.

Les prix seront remis le samedi 5 mai lors de la Soirée des Éloizes, point culminant de l'événement.

La venue des Éloizes à Edmundston représente une occasion unique de participer dans ce vaste mouvement qui valorise le rôle des arts et de la culture comme véhicule de transformation socioculturelle et économique des villes. Cyrille Simard, maire d'Edmundston

Le Prix Hommage

Cette année, l’Académie des arts et des lettres de l’Atlantique remettra à Georges Goguen le Prix Hommage pour l’ensemble de sa carrière.

Depuis plus de 60 ans, cette figure de proue dans le secteur de l’art contemporain en Acadie n’a cessé de produire, d’explorer et d’approfondir sa recherche artistique.

Durant sa carrière, il a participé à plus de 75 expositions, dont 25 solos.

Les Éloizes souligneont leur 20e anniversaire en 2018.

Radio-Canada offrira une programmation complète, à la télé, sur le web et à la radio pour souligner ce rendez-vous incontournable des arts.