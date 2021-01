Un jeu autochtone anti-pipeline crée la controverse

Un an après les manifestations de Standing Rock contre la construction de l'oléoduc Dakota Access, l'activisme anti-pipeline n'est pas mort, bien au contraire. Un nouveau jeu conçu par une professeure d'université métisse met en scène un oiseau-tonnerre qui détruit des pipelines avec une foudre divine. Et certains élus américains n'ont pas apprécié.

Un texte de Laurence Niosi

Dans le jeu Thunderbird Strike, un oiseau-tonnerre – une créature surnaturelle importante dans la mythologie des Autochtones de la côte du Nord-Ouest – survole le Canada et les États-Unis, détruisant des pipelines et redonnant vie aux animaux.

Le jeu a été conçu par Elisabeth LaPensée, professeure d’origine métisse et anishnabek à la Michigan State University, pour ses amis, sa famille et sa communauté.

Le jeu, qui se télécharge sur un ordinateur, et bientôt sur mobile, a toutefois bénéficié d’une publicité inespérée le mois dernier après s’être illustré au gala ImagineNATIVE, à Toronto, qui récompense les créateurs et réalisateurs autochtones.

Au même moment, des élus du Minnesota et des lobbyistes du pétrole ont qualifié le jeu d’« écoterroriste ». Un sénateur républicain du Minnesota, David Joseph Osmek, a même demandé à ce qu'on retire une bourse de 3200 $ US reçue par Mme LaPensée pour développer le jeu.

« Les contribuables du Minnesota s'attendent à ce que leur argent soit investi dans le Minnesota, pas dans le financement d'une version écoterroriste d'Angry Birds », a-t-il dit.

En entrevue à Espaces autochtones, Elisabeth LaPensée reconnaît avoir eu « plus de téléchargements » de son jeu qu’elle était capable d’en gérer, mais regrette la « campagne de dénigrement » qui a suivi les propos de M. Osmek.

S'exprimer à travers les jeux

Elisabeth LaPensée fait partie d’une grande communauté de créateurs autochtones (programmateurs, designers, musiciens) qui utilisent le jeu pour se réapproprier leur histoire.

Sorti en 2014, le très populaire jeu Never Alone s’inspire des contes d’une communauté autochtone de l’Alaska. À Kahnawake, à 23 km de Montréal, des jeunes ont créé le jeu Otsi: Rise of the Kanien'keha:ka Legends, inspiré des légendes mohawks.

« En fait, l'un des plus grands noms de l'industrie du jeu est yaki et cherokee, John Romero! Les peuples autochtones ont toujours été impliqués », raconte la professeure.

Avec Thunderbird Strike, Elisabeth LaPensée a voulu transmettre des histoires des communautés desquelles elle est issue. « Il existe de nombreuses versions de ces histoires [dans mon jeu] qui existent dans différentes nations. Je suis à la fois anishnabek et métisse, donc le jeu reflète ces voix », dit-elle.

« Tandis que les pipelines serpentent à travers Aki (la Terre), les oiseaux-tonnerre marchent parmi nous », ajoute-t-elle.