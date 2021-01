ICI Espaces autochtones : prix Indspire, Thunderbird Strike et SOCAM

Édition # 52

Animation : Anne-Marie Yvon

Guy Bois revient sur l'actualité de la semaine, dont le partenariat du Wapikoni mobile avec l'UNESCO.

Un jeu autochtone anti-pipeline crée la controverse

Laurence Niosi s'est intéressé à ce jeu, Thunderbird Strike  (Nouvelle fenêtre) , créé au lendemain des manifestations contre les pipelines à Standing Rock.

Nous, on croyait qu’avec l’arrivée de Trudeau et la réinjection de fonds à Radio-Canada, on s’est dit que les sociétés autochtones pourraient bénéficier de l’augmentation des budgets, mais au contraire, ça a continué à diminuer.

Florent Bégin, directeur de la SOCAM