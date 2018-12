Bobsleigh : Humphries et Lotholz triomphent à Lake Placid

Les bobeuses canadiennes Kaillie Humphries et Melissa Lotholz (1 min 54 s 40/100) ont gagné l'épreuve de bobsleigh féminin de la première Coupe du monde de la saison jeudi, à Lake Placid, aux États-Unis. Elles ont devancé les Américaines Elana Meyers Taylor et Lauren Gibbs par seulement trois centièmes de seconde au total des deux manches.

Première place en #bobsleigh féminin pour @BobsledKaillie et @melLotholz à la Coupe du monde de Lake Placid pic.twitter.com/hszNYms6Tp — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 9 novembre 2017

Humphries et Lotholz ont été les seules à réussir un temps sous les 57 secondes pendant une manche. Elles ont dévalé la centaine de mètres de dénivelé de la piste de Lake Placid en 56,96 s à leur premier essai.

Cette performance presque parfaite leur a permis de résister à la poussée tardive de Meyers Taylor et de Gibbs, qui ont quant à elle enregistré le meilleur chrono en deuxième manche (57,36 s).

Deux autres duos représentant l'unifolié étaient de la partie. Christine de Bruin et Cynthia Appiah (1:54,99) ont terminé 6es, tandis qu'Alysia Rissling et Kristen Bujnowski (1:55,17) ont inscrit leurs noms juste en dessous d'elles au classement final.

Plus tôt dans la journée, la Canadienne Elisabeth Vathje a elle aussi entrepris sa saison en Coupe du monde de belle façon, en remportant l'argent en skeleton. Son temps total de 1:50,39 n'a été battu que par la dernière concurrente de l'épreuve, l'Autrichienne Janine Flock (1:50,13), qui a battu un record de piste en deuxième manche (54,69 s).

Un podium assuré pour le Canada grâce à cette performance de @skellyelisabeth à la Coupe du monde de Lake Placid #skeleton pic.twitter.com/qJoPefrwyT — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 9 novembre 2017

Les deux autres athlètes canadiennes en lice, Jane Channell et Mirela Rahneva, ont aussi fait bonne figure, terminant respectivement 6e et 7e. Channell a d'ailleurs inscrit le meilleur temps de la deuxième manche (55,09 s).

Vathje, une Calgarienne de 23 ans, a réalisé le meilleur de ses deux chronos au cours de la première manche (55,10 s). Plus tôt cette année, en février, elle a été la meilleure Canadienne aux Championnats du monde avec une 6e position.

Elle n'est pas encore qualifiée pour les Jeux olympiques de Pyeongchang, en février, mais le résultat de jeudi est un pas dans la bonne direction.

Un autre record de circuit a par ailleurs été battu, et ce, deux fois plutôt qu'une. En première manche, la Russe Elena Nikitina a inscrit le meilleur départ sur la piste de Lake Placid (5,07 s) avant de récidiver lors de la seconde tranche de l'épreuve (5,03 s).

Elena Nikitina, de la Russie, bat le record de la piste pour le meilleur départ à #LakePlacid#CoupeDuMonde #skeleton pic.twitter.com/mMhMRQaMEs — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) 9 novembre 2017

Les Allemands dominent au bobsleigh à deux

Au bobsleigh masculin à deux, ce sont les Allemands Nico Walther et Christian Poser (1:51,92) qui ont remporté la médaille d'or. Ils ont été suivis par les duos américains formés de Nick Cunningham et Ryan Bailey (1:52,03) ainsi que de Codie Bascue et Carlo Valdes (1:52,07).

Les Canadiens Justin Kripps et Jesse Lumsden (1:52,09) se sont classés au 4e rang. Leurs compatriotes Chris Spring et Alexander Kopacz (1:52,28) ont terminé 7es tandis que Nick Poloniato et Neville Wright (1:52,66) ont fini 13es.