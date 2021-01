Jugements, changements sociétaux... l'identité autochtone se transforme

M. Fleury a été adopté durant son enfance et n'a rencontré sa mère biologique que plusieurs années plus tard, mais il connaissait certains de ses cousins biologiques qui revendiquaient des racines autochtones.

Il n'a jamais pensé les imiter, du moins jusqu'à cette conversation survenue il y a 15 ans, puisqu'il considérait que ce lien ancestral était trop reculé dans le temps.

« Il m'a dit qu'il n'en était rien », se rappelle M. Fleury, à propos de son échange avec le fossoyeur.

C'est une question de savoir si vous avez du sang autochtone en vous, et si vous ressentez l'appel de cette facette de votre être. Roger Fleury

Selon les plus récentes données du recensement publiées par Statistique Canada, le Québec a enregistré depuis 10 ans une forte hausse du nombre de personnes se définissant comme Autochtones – particulièrement du côté des Métis et des membres des Premières Nations n'ayant pas le statut d'Indien inscrit.

De fait, la population métisse du Québec a crû le plus rapidement au pays, gonflant de 149 % depuis le précédent recensement, pour s'établir à 69 360 individus. Cela représente environ 11 % de la population métisse du pays.

M. Fleury, qui s'identifie en tant qu'Anishinaabe de Fort Coulonge, affirme que ses parents adoptifs avaient eux aussi des ancêtres autochtones, mais que le sujet n'était jamais vraiment abordé. Selon lui, c'est la peur qui empêchait les gens de discuter ouvertement de ces racines.

« Si vous étiez Autochtone, vous ne pouviez pas posséder de terres; ne serait-ce que pour cette raison, bien des gens qui vivaient sur des fermes ne voulaient pas les perdre », précise M. Fleury. « Il y avait aussi les pensionnats autochtones, alors si vous faisiez partie de ce groupe, le système était contre vous. »

Hausse rapide

Toujours selon Statistique Canada, la population autochtone au pays est passée de 1 172 790 individus en 2006 à 1 673 785 en 2016, une augmentation de plus de 42 %.

L'augmentation du nombre de gens s'identifiant comme Métis ou comme membres des Premières Nations sans statut d'Indien inscrit a joué un rôle important dans cette croissance.

« C'est à peu près ce à quoi je m'attendais », mentionne Darryl Leroux, professeur associé au département de sociologie de l'Université St Mary à Halifax.

Selon lui, ses propres recherches démontrent qu'il y a eu une croissance rapide du nombre de gens s'identifiant comme Métis au Québec à la suite de la décision de la Cour suprême dans l'affaire Powley, en 2003, qui portait sur une communauté métisse des environ de Sault Ste. Marie, en Ontario.

La plus haute cour du pays a ainsi déterminé que les Métis disposaient d'un droit de chasse et de pêche, et a établi des critères pour s'identifier en tant que Métis, entre autres en raison d'un lien aux communautés métisses ancestrales et contemporaines.

Affirmer ses droits et son identité

Plusieurs groupes métis ont fait leur apparition dans diverses régions du Québec, en réponse aux réclamations de droits de la part des communautés innues et micmaques voisines, ajoute M. Leroux.

« Cela aura un impact en matière de dynamique politique pour ce qui est des relations gouvernées par traité et des négociations », poursuit le professeur. « Dans certaines de ces organisations, on trouve des gens qui ont été légitimement dépossédés. »

D'autres facteurs ont aussi influencé l'augmentation du nombre de Métis et de membres des Premières Nations sans statut d'Indien inscrit lors du recensement de 2016, avance Chris Andersen, doyen de la faculté des études autochtones de l'Université de l'Alberta.

« L'impact des jugements a certainement eu quelque chose à voir là-dedans », souligne M. Andersen, un chercheur métis qui a écrit deux livres sur la question. « Cela a un impact sur l'écosystème à travers lequel les gens s'évaluent et évaluent leur relation à d'autres. Les gens estiment maintenant davantage que le moment est bien choisi pour déclarer leurs origines »

Toujours au dire de Chris Andersen, la Commission de vérité et réconciliation a eu « un impact énorme pour mentionner comment bâtir une relation éthique entre les Autochtones et les non-Autochtones, et les gens se sentent plus en sécurité ».

La « mobilité ethnique » explique également une partie de l'accroissement, poursuit le chercheur.

« Les gens qui avaient tendance à ne pas se déclarer comme Métis sont plus nombreux à le faire maintenant. En plus de cela, il y a davantage de gens qui cochent cette case du formulaire de recensement qu'auparavant. Certaines personnes constatent un changement de leur perception de leur identité. »

Les mauvaises conditions de vie nuisent aux services sociaux

Les données publiées le 25 octobre par Statistique Canada indiquent par ailleurs que 4300 enfants autochtones âgés de moins de quatre ans se trouvaient sous la responsabilité des services sociaux, soit plus de la moitié du nombre total d'enfants de moins de quatre ans au pays, qui se trouvaient dans cette situation en 2016.

La militante pour les droits des enfants des Premières Nations Cindy Blackstock dit ne pas être surprise par ces informations

« Cela ne me surprend pas... cela me choque », indique celle qui a mené à bien une campagne contre Ottawa à propos du sous-financement fédéral des services sociaux offerts aux enfants.

Cela soulève une question importante : qu'avons-nous vraiment appris des pensionnats autochtones? Qu'avons-nous appris de la Rafle des années 1960? Nous avons constaté la dévastation de l'identité culturelle et du bien-être personnel qui en a résulté, alors qu'à l'époque des pensionnats, ils s'emparaient des enfants âgés de 5 ans. Cindy Blackstock, militante pour les droits des enfants autochtones

Le chef régional Isadore Day, de l'Assemblée des Premières Nations de l'Ontario, dit voir un lien entre le grand nombre d'enfants suivis par les services sociaux et les statistiques sur le logement publiées mercredi. Les données de Statistique Canada illustrent le fait que la situation immobilière et les conditions de vie dans les réserves ont continué de se détériorer, en plus de la poursuite de l'état de surpeuplement des communautés inuites.

« La question du logement est primordiale. Avec ces impacts directs, il est aussi question de l'identité, de la fierté et du fait d'avoir votre propre espace pour élever une famille », soutient M. Day.

« Lorsque ces aspects sont compromis, lorsque le système tombe en panne, cela a un impact sur le bien-être des enfants et les incidents se multiplient... Il y a plusieurs problèmes complexes qui ont un impact sur le nombre d'enfants confiés aux services sociaux, le manque de logements et la piètre qualité de ceux-ci. »