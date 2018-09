Un texte de Colombe Fortin



Le Franco-Manitobain Luc Jean a parcouru le monde pour parfaire ses connaissances en cuisine. Des grands chefs français en passant par New York et l'Australie, il a su acquérir les bases d'une cuisine à la fois fine, goûteuse et conviviale. Cuisinier et homme d'affaires passionné, il prend le temps de concevoir des menus pour chaque événement où sa cuisine est à l'honneur. Et aujourd'hui c'est pour nous qu'il a choisi cette recette avec des aliments locaux.

Ingrédients pour cannellonis à la courge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Les Ingrédients (10 portions)



Farce à la courge

1 courge butternut (1 kg ou 2,2 lb)

1 oignon

4 gousses d'ail

60 ml (1/4 tasse) d'huile de canola vierge

2 g sel (1 pincée)

1 g poivre (1 pincée)

3 feuilles de sauge

125 ml (1/2 tasse) de fromage ricotta

250 ml (1 tasse) de fromage parmesan râpé

Farce à l'épinard

350 g (6 tasses) d'épinards

3 oignons verts

30 ml (2 c. à table) d'huile d'olive

2 g sel (1 pincée)

1 g poivre (1 pincée)

Béchamel au gruyère

45 ml (3 c. à soupe) de beurre

45 ml (3 c. à soupe) de farine

500 ml (2 tasses) de lait

2 g sel (1 pincée)

2 g de noix de muscade

600 ml (2 tasses) de fromage gruyère râpé





20 pâtes fraîches

Découper la courge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc utilise toujours cette variété de courge pour sa recette de cannellonis. Il la coupe en deux, elle est plus facile à peler et il enlève les graines.

Les cubes de courge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc coupe la courge en petits cubes de la même grosseur. La cuisson sera plus homogène. Il préfère la faire cuire en cubes, car chacun sera grillé et aura ainsi un goût différent.

Ajouter l'oignon et l'ail à la courge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il hache grossièrement l'oignon, écrase les gousses d'ail et les ajoute aux cubes de courge.

Luc mélange les cubes de courge et d'oignon. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour cette recette, Luc utilise de l'huile de canola vierge. Il s'assure que chaque cube est bien enrobé d'huile. Il fait cuire la courge, l'oignon et l'ail au four à 180° C (350° F) environ 45 minutes, ou jusqu'à ce que les cubes de courge soient tendres.

La courge et le fromage ricotta. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Quand la courge est cuite, il verse le mélange de courge dans le mélangeur et ajoute le fromage ricotta et un peu de sel.

Le mélange de courge et fromage. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

La purée est belle, il ne reste que quelques petits morceaux de courge qui donneront un peu de texture à la farce. Il dépose la farce dans un grand bol et ajoute du fromage parmesan râpé.



La sauge. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc hache très finement quelques feuilles de sauge qu'il ajoute à la farce de courge. Il s'assure d'avoir un mélange homogène et onctueux.

Les cannellonis. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc utilise des pâtes fraîches qu'il coupe en deux, sur lesquelles il place la préparation de courge. Il forme des rouleaux.

À cette étape, il est possible de congeler les cannellonis.

Les épinards. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la farce verte, Luc fait blanchir les épinards quelques minutes. Il les plonge ensuite dans un bol d'eau glacée pour arrêter la cuisson et bien fixer la couleur. Une fois les épinards refroidis, il les essore en enlevant le plus d'eau possible.

Épinards, huile et échalotes. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc coupe les épinards en petites lamelles et les ajoute aux oignons verts. À l'aide d'une cuillère de bois, il écrase les épinards et les rondelles d'oignons verts afin de bien mélanger les saveurs. Ensuite il verse de l'huile d'olive sur ce mélange.

Beurre et farine pour sauce béchamel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour la sauce béchamel, Luc fait fondre le beurre dans un chaudron et ajoute la farine. Il mélange bien les deux ingrédients et laisse cuire le tout, mais il ne faut pas que le mélange brunisse, car il veut une sauce blanche.



Le lait. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc fait toujours chauffer le lait au micro-ondes avant de l'ajouter à la préparation de béchamel. Cela évite de refroidir l'appareil.

La sauce béchamel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Il ajoute une petite quantité de lait à la fois. Entre chaque ajout, il brasse afin de bien incorporer le liquide. De cette façon il n'y aura pas de grumeaux dans la sauce.

Fromage et béchamel. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc ajoute le fromage râpé et mélange doucement. Quand le fromage est fondu, la béchamel est prête.

Plat de cannellonis. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Dans le fond d,un plat de cuisson pour le four, il étale une partie de la sauce béchamel, ce qui aidera les pâtes à cuire. Il ajoute les cannellonis sans trop les tasser. Luc dépose la farce verte sur les rouleaux de pâte. Il recouvre le tout du reste de la sauce béchamel.

Le fromage parmesan. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Pour faire gratiner les cannellonis, Luc râpe du fromage parmesan frais et le répartit sur la sauce béchamel.

Les cannellonis sont cuits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Placer le plat de cannellonis au four à 180° C (350° F) pour environ 25 minutes ou jusqu'à ce que le fromage soit grillé.

Les cannellonis cuits. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Luc prépare un plat de service pour les cannellonis. Ils sont délicieux, le goût est très subtil et la préparation à la courge et fromage est moelleuse.

Très belle découverte.





Plat de cannellonis. Photo : Radio-Canada/Colombe Fortin

Que du bonheur !!