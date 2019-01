Une quantité inconnue d'ammoniac au parc WinSport à Calgary

Linda Nesset habite dans le quartier Cougar Ridge depuis huit ans. Elle tente depuis quelques années d’obtenir plus d’information sur la quantité d’ammoniac entreposée pour refroidir les patinoires ainsi que les pistes de luge et de bobsleigh.

Elle s’inquiète d’une possible fuite, surtout après la mort de trois hommes en raison d’une fuite d'ammoniac dans un aréna à Fernie, en Colombie-Britannique.

« C’est un risque immense », affirme-t-elle. « C’est inflammable et c’est explosif. »

Je pense que les résidents ont besoin de savoir qu’ils sont en sécurité et qu’il y a un plan d’évacuation bien conçu. Linda Nesset, résidente de Cougar Ridge

La Ville indique dans un plan structurel du quartier qu’une « évaluation des risques des matières dangereuses pour les installations de stockage d’ammoniac sur le terrain du CODA doit être soumise par le CODA ».

CODA est l’ancien nom du parc WinSport, soit Calgary Olympic Development Association (Association pour le développement olympique de Calgary).

Parmi les exigences, l’évaluation doit identifier les matières dangereuses et les quantités, estimer la fréquence d’une possible fuite et évaluer les possibles conséquences d’un tel événement.

Lorsqu’elle a fait une demande d’accès à l’information, Linda Nesset a appris par contre qu’aucune évaluation n’avait été soumise pour le quartier en développement Trinity Hills, à l’est du parc WinSport. Selon elle, un représentant de la Ville lui a dit qu’il n'existait aucune évaluation.

Une question de juridiction

Selon la Ville, le parc WinSport a soumis une évaluation au gouvernement fédéral, mais elle n’en a pas obtenu copie et ne connaît pas la quantité d’ammoniac stockée.

« Cette évaluation ne fait pas partie de notre juridiction, alors nous n’avons pas ces informations », confirme Mark Sasges, coordonnateur au département de planification de la Ville.

En mai, le parc a reçu une subvention du gouvernement provincial pour aider à financer des travaux d’amélioration pour les pistes de bobsleigh et de luge, ainsi que le système de réfrigération.

Un porte-parole du parc a indiqué dans un courriel que les travaux aideront à augmenter l’efficacité énergétique et à réduire la quantité d’ammoniac utilisée.

Le parc WinSport a refusé les demandes d’entrevue de CBC/Radio-Canada et ne voulait pas confirmer la quantité d’ammoniac stockée sur le site, ni si une évaluation des risques a été soumise au gouvernement fédéral.

20 fuites d’ammoniac depuis 2012

Les services d’incendies de la Ville confirment qu’il y a en moyenne quatre fuites d’ammoniac par année à Calgary.

Un porte-parole des pompiers indique que ces derniers ne sont pas un organisme de réglementation et qu’ils ne connaissent pas les lieux et volumes exacts d’ammoniac stockés dans la ville. Cependant, il assure que les services d’incendie travaillent avec les industries pour développer des plans de sécurité.

« Notre plan de sécurité incendie comprend une section sur les matières dangereuses, qui donne aux premiers intervenants des informations sur ce qui est dans les installations, et comment atténuer ce risque », affirme Brian Ladds, coordonnateur de matières dangereuses des services d’incendie.

Un porte-parole des pompiers de la Ville affirme qu’une équipe des matières dangereuse a effectué des exercices d’entraînement et des visites sur le site du parc WinSport.

D'après les informations de Bryan Labby