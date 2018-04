Un texte d'Angie Bonenfant

Les résultats, rendus publics dimanche soir, ne laissent planer aucun doute. Maxime Pedneaud-Jobin est le premier choix des élèves, sans exception, toutes écoles confondues.

Ses plus proches rivaux, les conseillers sortants Sylvie Goneau et Denis Tassé, obtiennent chacun 16,5 % du vote populaire des jeunes. Clément Bélanger et Rémi Bergeron ferment la marche, avec respectivement 13,6 % et 10,1 % des voix.

La simulation électorale s'est déroulée jeudi dernier dans 12 écoles secondaires sur l'heure du midi sous la supervision de la Commission jeunesse de Gatineau (CJG). Les jeunes y ont participé sur une base volontaire.

Près de 4000 élèves ont exercé leur droit de vote. Le taux de participation oscille autour de 25 %, un score « très intéressant », estime Josiane Cosette, agente à la CJG.

C'est élevé, surtout si l'on considère que les jeunes n'ont eu qu'une seule heure pour aller voter. Josiane Cosette, Commission jeunesse de Gatineau

Les résultats de la simulation électorale suivent la tendance d'un sondage maison rendu public le 18 octobre. À ce moment-là de la campagne électorale, 39 % des jeunes interrogés avaient accordé leur vote à Maxime Pedneaud-Jobin.

Le vote anglophone

Le maire sortant est très populaire auprès des élèves de l'École secondaire Hormidas-Gamelin, située dans son disctrict électoral, à Buckingham.

Par contre, ses résultats les plus faibles ont été enregistrés dans la pointe ouest de la ville dans les deux écoles secondaires anglophones, Philemon Wright High School (27 %) et D'Arcy McGee High School (26 %).

C'est à l'école Philemon Wright que Clément Bélanger (27 %) et à D'Arcy McGee que Sylvie Goneau (23 %) obtiennent leurs meilleurs résultats. Denis Tassé a pour sa part obtenu ses pires résultats dans ces deux établissements.

Le candidat Rémi Bergeron a tiré davantage son épingle du jeu à l'École secondaire Grande-Rivière où il a récolté 17 % des voix. Son deuxième meilleur score est à la Philemon Wright High School où il a conquis 14 % de l'électorat.

Les filles ont été plus nombreuses que les garçons à voter lors de cette simulation électorale. Ainsi, 52,4 % des filles ont exercé leur droit de vote contre 47,6 % des garçons.

C'est au Collège Saint-Alexandre, avec 624 élèves, qu'on a enregistré la plus haute participation électorale. L'École secondaire Grande-Rivière (560 élèves) et le Collège St-Joseph (482 élèves) suivent en deuxième et troisième position.

Finalement, les étudiants de première secondaire ont été plus nombreux que les étudiants de tous les autres niveaux à avoir mis un « X » dans une case du bulletin de vote.

Je suis très contente des résultats. Josiane Cosette, Commision jeunesse de Gatineau

Josiane Cosette espère que cette expérience électorale se répétera.

« Il reste encore un grand chemin à faire pour être en mesure d'emmener les jeunes à s'informer et à aller voter », analyse-t-elle. « Çe n'est pas l'histoire d'une seule fois. C'est un clou sur lequel il faudra frapper maintenant et sur les prochaines années. »

Elle encourage les adultes, parents et éducateurs à participer davantage au processus électoral pour intéresser les jeunes à la chose politique.