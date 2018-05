Un texte de Jean-Louis Bordeleau

La Commission, présidée par le juge à la retraite Jacques Viens, s'arrête sur la Côte-Nord une première fois pour rencontrer les communautés et les employés de services gouvernementaux. La Commission reviendra dans la région l'an prochain pour entendre les témoignages lors d'audiences publiques.

La Commission Viens rencontrera non seulement les communautés autochtones, mais aussi les employés de services gouvernementaux qui travaillent avec celles-ci, à savoir les services policiers, correctionnels, de justice et de santé, les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse.