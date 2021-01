À Battleford, un cimetière d'élèves morts dans un pensionnat autochtone est toujours dans les limbes

Un siècle plus tard, le cimetière est entouré par une propriété privée, et l'accès au public y est interdit par une clôture barbelée.

Un groupe d'avocats et d'éducateurs de Battleford et de North Battleford tentent maintenant de préserver le site en tant que rappel concret de cette période sombre de l'histoire canadienne.

« Parfois, l'histoire donne l'impression de s'est déroulée il y a longtemps et de ne plus vraiment vouloir dire quoi que ce soit aujourd'hui. C'est seulement une série de dates et d'événements qui ont eu lieu. Cela ne veut plus rien dire pour moi sur le plan personnel », mentionne Sherron Burns, une éducatrice et une membre du groupe au coeur des démarches concernant le site du cimetière.

Voilà deux fois qu'elle tente d'emmener des écoliers sur le site, mais elle affirme s'être fait refuser l'accès par le propriétaire, qui vit en Alberta.

Nous parlons d'enfants. Nous ne parlons pas seulement de pensionnats. Nous parlons d'individus dont le lieu de dernier repos est ici, sur ces terres. Et le fait que nous n'ayons pas le droit de nous rendre dans ce cimetière et de présenter nos respects est un message très puissant pour les élèves qui veulent connaître les raisons de ce refus. Sherron Burns

Mme Burns, en compagnie des avocats Eleanore Sunchild et Benedict Feist, fait pression auprès de la municipalité rurale de Battle River pour que le cimetière soit désigné site patrimonial.

La Battleford Industrial School pourrait être le premier pensionnat autochtone de l'Ouest canadien, affirme Mme Sunchild, et a été en activité de 1883 à 1914. Des centaines d'enfants provenant des Premières Nations avoisinantes sont passés entre les murs de l'établissement, qui se spécialisait non pas en formation académique, mais en travail, comme la coupe du bois.

Ce ne sont pas tous les élèves qui ont eu la chance de sortir de ce pensionnat. La plupart des 74 personnes enterrées dans le cimetière sont des enfants. Les autres sont liées à l'école d'une façon ou d'une autre.

Le cimetière se trouve à environ 500 mètres des fondations de l'ancien pensionnat, qui est par la suite devenu Government House, le premier siège du gouvernement pour les Territoires du Nord-Ouest, avant que la Saskatchewan ne devienne une province en 1905.

Benedict Feist a grandi dans la région de Battleford, et souhaite que le cimetière soit protégé de façon plus importante que ce qui a été accompli en 1975, lorsqu'on y a érigé un monument portant les noms de 50 personnes enterrées sur les lieux.

« Le site du cimetière a été excavé en 1974 par le département d'archéologie de l'Université de la Saskatchewan », précise l'avocat de North Battleford lors d'une visite sur les lieux, balayant de la neige accumulée sur le monument pour en avoir une meilleure vue.

« Nous nous trouvons sur une propriété privée en ce moment. C'est un pâturage appartenant à un propriétaire qui vit en Alberta. Alors, le cimetière est complètement sans protection. L'endroit n'est pas considéré comme un cimetière en vertu de la loi provinciale. »

Selon M. Feist, des responsables municipaux de Battle River ont d'abord dit être ouverts à l'idée de site patrimonial, mais ont suspendu le processus après avoir reçu une lettre du propriétaire du terrain, le 10 septembre.

Dans la lettre, dont M. Feist a fourni une copie à la CBC, ledit propriétaire dit craindre la présence de « bouteilles de bière brisées et de déchets », et que le site « ressemble davantage à un lieu de débauche qu'à un cimetière ».

Lorsque M. Feist a visité le cimetière, le 1er novembre, on n'y trouvait ni bouteilles, ni déchets.

Selon lui, la municipalité pourrait riposter à l'opposition du propriétaire.

« La municipalité peut écrire une lettre d'opposition. Le dossier irait alors devant un comité qui est mis sur pied en vertu du règlement municipal sur le patrimoine pourrait examiner les raisons du refus, et les arguments visant à désigner ce lieu comme site patrimonial, et ensuite prendre une décision », indique-t-il.

M. Feist et Mmes Burns et Sunchild ont présenté leurs arguments lors d'une rencontre, le 2 novembre, avec l'administration municipale, et attendent la décision du conseil.

La CBC a tenté de contacter le propriétaire du terrain, sans succès.

« Une patine de vérité et de réalité »

Eleanore Sunchild aide des survivants des pensionnats autochtones à déposer des demandes d'évaluation indépendante depuis près d'une décennie, et a entendu des témoignages de descendants d'élèves de Battleford.

« Selon ce dont je me souviens, ce n'était pas un lieu plaisant. C'était une école industrielle où les enfants apprenaient à travailler », dit-elle.

Mme Sunchild espère que la municipalité ira de l'avant dans le cadre du processus de désignation du site.

« C'est leur devoir. »

La Commission de vérité et réconciliation a découvert qu'environ 6000 enfants étaient morts dans les écoles résidentielles canadiennes.

« J'ai également entendu dire que ce nombre serait probablement plus élevé », précise Mme Sunchild.

« Ce sont des tombes comme celles-ci qui prouvent réellement que des enfants ont perdu la vie dans cette école. On doit s'en souvenir. »

Pour Eleanore Sunchild, ce n'est pas une question de droits de propriété, mais plutôt de préservation. Si le site est consacré comme un lieu patrimonial et comme un cimetière, il a droit à certaines protections.

« Cela permet d'ajouter une patine de vérité et de réalité à la notion des pensionnats autochtones. Oui, des enfants sont morts dans des écoles. C'était des endroits horribles et voici un cimetière qui le prouve. »