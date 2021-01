Drogue : le bannissement dans les Premières Nations doit être revu, dit une médecin autochtone

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

« Je pense que cela ne fonctionnera pas », affirme Marcia Anderson, lorsqu'interrogée à propos de la possibilité, pour les Premières Nations, de bannir les membres suspectés de vendre de la drogue.

« Je crois que cela empirera la stigmatisation [des consommateurs de drogue] et entraînera des résultats négatifs. »

Plus tôt cette semaine, la Première Nation de Pine Creek au Manitoba a fait les manchettes après avoir banni l'un des membres de la communauté en raison de suspicions de vente de drogue.

Mme Anderson, médecin responsable du programme de santé et de guérison autochtone de l'Université du Manitoba, dit reconnaître que les Premières Nations disposent de l'autorité politique pour bannir leurs membres dans ces circonstances, et que cela peut être une option politiquement intéressante pour les leaders autochtones.

Cependant, poursuit-elle, les communautés auraient avantage à adopter une approche visant à réduire les dégâts provoqués par la drogue.

Réduire la demande

La « guerre contre la drogue » et d'autres mesures punitives se sont avérées complètement inefficaces, dit-elle, et ont contribué à faire en sorte que les Autochtones soient largement surreprésentés au sein du système de justice criminelle.

« J'encouragerais fortement les communautés et le public à réfléchir à des méthodes visant à réduire la demande pour la drogue », déclare Mme Anderson. « Il faudrait ensuite tenter de réduire les conséquences pour les gens qui consomment, plutôt que de se concentrer sur les approches basées sur la justice criminelle. »

La médecin affirme qu'un manque de ressources –- plusieurs Premières Nations disposent d'écoles et de services de santé sous-financés et n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour traiter la dépendance à la drogue – combiné à un historique de pauvreté et de traumatismes personnels fait en sorte que bien des gens, dans ces Premières Nations, considèrent les drogues comme une façon d'échapper aux problèmes.

« Plutôt que de travailler à des méthodes pour véritablement améliorer la façon dont les enfants grandissent, ces inégalités les poussent à se tourner vers la drogue et la dépendance », poursuit Mme Anderson.

Le succès islandais

La médecin cite l'exemple de pays comme l'Islande, qui a grandement réduit la consommation de produits intoxicants par les adolescents en l'espace de huit ans, en utilisant une approche basée sur un programme.

« En Islande, de 1998 à 2012, le taux d'adolescents de 15 et 16 ans qui ont pris une cuite lors du mois précédent est passé de 42,5 % à 5 % », mentionne Mme Anderson.

« Entre autres méthodes, on a multiplié les activités de loisirs – sports organisés, musique, danse, des choses du genre – qui étaient accessibles, et ce, même pour les gens à faible revenu. »

L'Islande a également réussi à imposer un couvre-feu pour les jeunes, précise Mme Anderson.

Pour les communautés aux ressources limitées, la médecine propose aux leaders, aux systèmes de santé publique et aux philanthropes de mettre la main à la pâte pour financer le manque à gagner des Premières Nations.

« Selon moi, c'est là que les communautés disposant de peu de ressources peuvent entamer les démarches en ce sens et se concentrer sur celles-ci. »

Le grand chef appuie le bannissement

Jerry Daniels, grand chef de la Southern Chiefs Organization du Manitoba, espère que des communautés telles que Pine Creek peuvent recevoir un appui dans leur décision de bannir les vendeurs de drogue.

« Leur objectif est de réduire la quantité de drogues qui entrent dans nos communautés. [Les drogues] ont un impact négatif sur nos communautés de diverses façons », dit M. Daniels. « Ce sont les enfants qui en souffrent le plus. »

La personne qui a été bannie de Pine Creek était uniquement soupçonnée de trafic de drogue, et non pas accusée au criminel.

« Je crois qu'il en reviendra à la communauté de déterminer la marche à suivre. Il y a des défis lorsque vous n'avez pas d'accusations qui sont déposées », précise M. Daniels.

« Mais alors, si vous avez un certain nombre de personnes qui sont certaines, alors la communauté doit prendre une décision. »

Le grand chef a aussi indiqué qu'une conversation plus vaste avait lieu entre les leaders sur la façon d'agir envers les gens suspectés de vendre de la drogue dans leur communauté.

« Nos chefs fonctionnent constamment dans un état de crise. Si vous êtes un leader de communauté et que vous devez vous attaquer à tous ces problèmes différents, vous devez faire savoir aux gens que vous êtes sérieux; voilà donc la façon de le faire », ajoute M. Daniels.

Pine Creek n'est pas la première communauté à bannir des membres. Selon M. Daniels, la Première Nation Fisher River, ainsi que d'autres Premières Nations du nord du Manitoba, ne voit pas le trafic de drogue d'un bon oeil.

Bien qu'il appuie le bannissement, il reconnaît également que d'autres gestes doivent être posés pour s'attaquer à la consommation de drogue dans les Premières Nations.