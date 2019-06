ENFFADA : une police plus empressée pour une victime considérée comme blanche?

La famille de Mme Saunders était la première à témoigner le premier jour des audiences tenues dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, qui s'est rendue cette semaine dans la Première Nation Membertou, au Cap-Breton.

L'enquête a reçu 57 demandes de témoignage de la part de proches et de survivants d'actes violences; les audiences doivent se poursuivre jusqu'à samedi.

La majorité des demandes, y compris celles déposées sur place, proviennent de gens vivant en Nouvelle-Écosse, mais on en compte aussi une poignée du Nouveau-Brunswick voisin, ont précisé des responsables.

Les commissaires Michèle Audette et Qajaq Robinson se trouvent à Membertou, à proximité de Sydney, en Nouvelle-Écosse, pour les audiences.

La mère de Loretta Saunders, Miriam, a dit avoir pleuré lorsque les premières informations publiées dans les médias et par la police, à la suite de la disparition de sa fille, faisaient état d'« une femme blanche disparue ».

Mme Saunders a ajouté que la police de Halifax a également traité la famille de façon différente pendant que les autorités croyaient que sa fille était blanche.

« Pendant qu'ils disaient qu'elle était une femme blanche, je pouvais appeler les enquêteurs; on me répondait et je pouvais leur parler directement. Puis lorsqu'on a commencé à la décrire comme Inuite, j'ai dû me mettre à jurer pour qu'on me donne des réponses », a soutenu Mme Saunders.

« Après ça, j'ai commencé à parler avec cet intermédiaire. »

De son côté, la Police régionale de Halifax a publié un communiqué indiquant que dans le cadre d'un processus pré-établi, un agent de liaison familiale est toujours affecté aux dossiers concernant des meurtres et des disparitions.

L'agent en question est « responsable de s'assurer de la bonne marche des communications avec la famille dans la mesure du possible, sans toutefois mettre l'enquête en péril ».

Meurtriers arrêtés

Loretta Saunders a été tuée le 13 février 2014 pour un loyer de 430 $ que devait payer le couple Blake Leggette et Victoria Henneberry, qui sous-louait son logement.

M. Leggette a tué Mme Saunders pendant que Mme Henneberry observait la scène. Ils ont ensuite mis son corps dans un sac de hockey et l'ont jeté en bordure de l'Autoroute transcanadienne près de Salisbury, au Nouveau-Brunswick, où elle a été trouvée deux semaines plus tard.

La jeune femme travaillait à une thèse sur les raisons justifiant le nombre disproportionné de femmes autochtones assassinées et disparues au moment de son décès, a fait savoir sa mère lors de son témoignage.

Loretta a été tuée pour un peu d'argent par ces assassins, ces meurtriers lâches. Clayton Saunders, père de la victime Loretta Saunders

Une soeur maltraitée par un thérapeute

La soeur de la victime, Delilah, a quant à elle évoqué les moments qu'elle a partagés avec sa soeur, la façon dont elles vivaient dans le logement de Halifax où elle a été tuée, et le fait d'apprendre lors d'un appel téléphonique que Loretta était enceinte.

« Loretta était ma meilleure amie, elle était ma deuxième moitié », a déclaré Delilah. « Nous ne nous cachions rien. »

Toujours au dire de Delilah, Loretta a appris qu'elle était enceinte peu de temps avant sa mort.

Autre sujet difficile lors de son témoignage, Delilah a soutenu avoir été la cible de gestes déplacés par le thérapeute qui lui a été assigné par les services d'aide. Le thérapeute aurait ainsi évoqué l'apparence de Loretta à plusieurs reprises lors des rencontres, et aurait même commencé à toucher la jambe de Delilah.

« J'étais vraiment dans une passe difficile, j'étais sans domicile fixe, je ne l'ai jamais fait, mais je lui ai parlé de la possibilité que je travaille comme danseuse ou comme travailleuse du sexe », a-t-elle dit.

« Il a commencé à toucher ma jambe... et je voulais simplement me confier à mon thérapeute. Je tentais de changer mon état d'esprit. »

Delilah a aussi affirmé que le nom du thérapeute est apparu dans une liste de gens ayant appelé pour fournir des informations lors des premières recherches pour retrouver sa soeur.

Au gouvernement de Nouvelle-Écosse, on affirme que les Services d'aide aux victimes n'ont jamais reçu de plainte contre un thérapeute.

« Quand nous recevions une plainte, nous la prenions très au sérieux », indique le communiqué publié par le gouvernement.

Vers une prolongation des travaux

L'Enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées devrait publier un rapport intermédiaire mercredi, à Ottawa.

Ce rapport devrait présenter une analyse des causes du nombre disproportionné des meurtres et enlèvements de femmes autochtones à travers le pays.

La commissaire Robinson a déclaré lundi à la presse que l'enquête était sur le point de déposer une demande auprès du gouvernement fédéral pour réclamer une extension du temps consacré aux audiences.

Mardi, l'enquête doit entendre un représentant de la famille de Victoria Paul, qui est morte à l'hôpital des suites d'un accident vasculaire cérébral fatal subi alors qu'elle était entre les mains de la police de Truro, en 2009.

L'enquête doit également entendre le témoignage de Vanessa Brooks, soeur de Tanya Brooks, dont le meurtre n'a toujours pas été résolu.

Le corps de Mme Brooks a été découvert en 2009 près d'une école du nord de Halifax.

La famille de Virginia Pictou Noyes, qui a disparu dans le nord du Maine en 1994, doit elle aussi témoigner mercredi. La famille est toujours à sa recherche.