Un texte de Pascal Robidas

Chef de renommée internationale, Giovanni Apollo est un homme d'affaires et une personnalité de la télé québécoise. Depuis une dizaine d'années, le public a pu le connaître comme restaurateur et comme collaborateur à des émissions qui ont été diffusées à ICI Télé, en plus d'avoir animé ses propres émissions à V Télé.

Radio-Canada a recueilli les témoignages de sept personnes qui ont demandé à ce que leur identité soit protégée. Nous avons choisi d’utiliser des noms fictifs. Elles disent avoir subi ou avoir été témoins d’un comportement inapproprié dans divers contextes professionnels.

Comportement douteux sur des plateaux

Il y a quelques années, Carolanne rêvait de faire carrière dans le milieu de la télévision. Selon son témoignage, Giovanni Apollo souhaitait lui présenter des gens du milieu. Quelque temps après avoir fait sa connaissance, elle affirme avoir subi des attouchements sur un plateau de tournage.

J’avais un foulard et il le plaçait en conséquence pour pouvoir glisser sa main dans mon chandail et me prendre les seins, ou essayer de glisser sa main dans mes pantalons. S’il ne réussissait pas, il allait par-dessus le linge. Carolanne

Tour à tour collaborateur, invité, animateur, Giovanni Apollo a participé à plusieurs émissions de cuisine à ICI Télé et V Télé.

Des témoignages font également foi de plusieurs épisodes de propos vulgaires, inappropriés et de nature sexuelle, tant dans les salles de maquillage que sur les plateaux de tournage. Ces comportements auraient été réguliers.

Une ancienne collaboratrice, Jolyanne, est encore dégoûtée de son expérience de travail.

Ce dont je me souviens, c’est qu’il m’avait demandé de laisser mon copain. Avant un tournage, il m’avait parlé d’un trip à trois qu’il avait, dans son rêve qu’il avait avec la maquilleuse. Jolyanne

« Je me souviens que c’était vraiment tous les jours. Ça n’arrêtait pas. Je me souviens d’une fois plus intense où il était entré dans la salle de maquillage. Il avait dit comment il prendrait en doggy style, comme une chèvre, la maquilleuse. Il expliquait son rêve. Tout le monde était là et c’était super malaisant. »

Une autre femme, Roxanne, qui a travaillé pour Giovanni Apollo, parle de harcèlement sexuel et d'abus de pouvoir. « Il prenait beaucoup de place. Il pouvait faire pleurer quelqu’un en l’engueulant pour ensuite te dire que t’étais juste bonne pour sucer. C’est psychologiquement difficile de te faire engueuler par ton animateur et ensuite de te faire dire 2-3 heures après des commentaires déplacés sur ton physique, des habitudes sexuelles, peu importe », renchérit Roxanne.

Il m’a souvent dit que c’était lui qui payait mon salaire. Je me faisais traiter de pute. Il explosait. Tout le monde fuyait ce qui se passait. Roxanne

Un ancien membre de l'équipe de production d’une émission à laquelle participait Giovanni Appollo, Jean-François, affirme que la précarité d'emploi incitait les gens à se taire pour ne pas se mettre à dos l’animateur.

En télévision, quand tu es à la pige, il y a beaucoup de précarité d'emploi. Comme ce sont des contrats à court terme, tu fais ton travail jusqu'à la fin. Jean-François

Des plaintes adressées à un producteur et à un diffuseur

Karlof Galovsky, ancien directeur au développement chez V Télé Photo : Radio-Canada

Karlof Galovsky était producteur au contenu et au développement à V Télé quand Giovanni Apollo animait une émission à l'antenne. Il affirme à Radio-Canada avoir reçu plusieurs plaintes de nature sexuelle de la part de femmes qui travaillaient directement avec Giovanni Apollo. Elles réclamaient une intervention immédiate du diffuseur.

« J'avais offert aux plaignantes de rencontrer la haute direction avec l'animateur, mais elles ne voulaient pas. Tout ce que je pouvais faire, c'était d'en parler à mes supérieurs immédiats. J'en avais aussi parlé à l'équipe de production. Mais tout le monde avait peur de lui. Je ne pouvais pas aller plus loin », se souvient-il.

Pour moi, c'est sans précédent. En 11 ans de télé, chez Musique Plus et V Télé, ça ne m'était jamais arrivé, que des gens viennent se plaindre dans mon bureau pour des propos et de l'intimidation à caractère sexuel. Karlof Galovsky, ancien directeur chez V Télé

Une ex-productrice déléguée, France Racine, affirme avoir rapporté les agissements de Giovanni Apollo à ses patrons de la maison de production et au diffuseur V Télé, les jugeant suffisamment graves.

V Télé affirme d'ailleurs qu'elle a exigé du producteur des actions immédiates.

Réponse de V Télé : « L'an dernier, il a été apporté à l'attention de la direction de la programmation de V que M. Apollo aurait tenu des propos déplacés sur le plateau de l'émission Espaces découvertes. Ne tolérant pas ce genre de comportement et M. Apollo étant à l'emploi du producteur (et non du diffuseur), la direction de la programmation de V a à ce moment demandé immédiatement au producteur de l'émission, Datsit Studios, de s'assurer de corriger cette situation sur-le-champ. Le producteur nous avait alors assuré que la situation avait été adressée au principal intéressé et qu'elle était corrigée. »

Tous les autres producteurs ou diffuseurs contactés - dont Radio-Canada - avancent n’avoir reçu aucune plainte de même nature.

Six animateurs d’émissions de télévision qui ont travaillé directement avec M. Apollo disent ne pas avoir été témoins d’agissements inappropriés de sa part.

Collaborations suspendues « Dans la foulée des allégations relatives à M. Apollo, TC Média Livres a pris la décision de suspendre la commercialisation du livre "Recettes interdites" de Giovanni Apollo, paru en 2009, en attendant que la lumière soit faite sur ce dossier », a mentionné le vendredi 3 novembre la directrice principale des communications de l'entreprise, Katherine Chartrand. De son côté, la station radiophonique de Montréal 98,5 FM suspend pour une durée indéterminée ses collaborations avec M. Apollo.

D'autres plaintes de son personnel dans ses restaurants

Mélodie a travaillé pendant un an auprès du chef. « La seconde où j'entends son nom, ça me rappelle des mauvais souvenirs », indique-t-elle. Elle se souvient qu’à l’époque, à 21 ans, elle « se sentait vraiment bloquée et ne pouvait pas parler de ce qui se passait » parce qu’elle avait peur.

Elle dit avoir de nombreux souvenirs de gestes de nature sexuelle. Selon son témoignage, il essayait par exemple de l’embrasser dans l’ascenseur. « Quand on travaillait ensemble dans le même bureau, il tirait ma chaise pour mettre sa main sur mes cuisses », se souvient Mélodie.

Il fallait que je calcule tout ce que je disais avec lui [...], même la manière que j'allais m'habiller le matin sachant que j'allais le croiser. Mélodie

Giovanni Apollo a ouvert son premier restaurant à Montréal en 2005, puis plusieurs autres par la suite. Il était jusqu’à tout récemment à la barre de La Buvette de la plage de l'Horloge et de la Cabane dans le Vieux-Montréal. Pendant toutes ces années, il a employé des centaines de personnes.

Selon deux autres témoignages, Giovanni Apollo ne se cachait pas pour commenter le physique de ses employées. On lui reproche également des gestes déplacés en milieu de travail.

« C’est une personne qui profite de l’intimité. Il [Giovanni] se permet plus, peut-être. Du moment que personne ne voit », affirme Noémie, qui a travaillé pour lui quelques années.

Elle dit avoir refusé catégoriquement une première fois ses avances, quand elle s'est retrouvée seule dans la voiture d'Apollo Giovanni qui avait insisté pour la raccompagner.

Dans la voiture, il m'a pris un genou et il a tenté de m'embrasser. Je le sentais venir parce que je l’avais vu auparavant faire des avances à d’autres filles. Je restais beaucoup sur mes gardes avec lui. Noémie

Le chef serait revenu à la charge quelques semaines plus tard, durant un quart de travail.

Il avait tiré sur ma robe en me disant qu'il voulait voir mes seins. Je l'ai repoussé. Même si tu tirais sur mon collet, elle était assez serrée de sorte qu'on ne pouvait pas voir à l'intérieur. J'étais contente, sinon il aurait tout vu. Noémie

Sarah, qui a travaillé dans l'un des établissements qui a appartenu à Giovanni Apollo, allègue aussi des attouchements en milieu de travail. « Il a glissé sa main sous ma jupe. Je me retrouve avec la main de mon employeur dans mon entrejambe, sous ma jupe, pendant mes heures de travail. Je suis ébranlée. Je ne sais pas quoi en penser de tout ça », dit-elle.

Selon ce qu’on nous raconte, un climat de peur régnait dans les restaurants du chef Apollo. Sa forte personnalité, imprévisible et colérique, décourageait les employés qui voulaient dénoncer ses agissements.

Si les femmes étaient fréquemment harcelées, les hommes étaient régulièrement intimidés, affirme Éric, un ancien gestionnaire qui a travaillé pour l'un des établissements de Giovanni Apollo.

En termes de harcèlement et de commentaires, c’était monnaie courante. Il avait des propos très crus, des avances très crues. Il [ne] s’est jamais caché ni gêné pour le faire. Ça faisait partie de sa personnalité. Autant le harcèlement psychologique pour ses employés masculins, autant pour ses employées féminines, c’était du harcèlement sexuel. Éric, ancien employé de Giovanni Apollo

En 2012, Giovanni Apollo a été accusé de voies de fait sur un employé, qui souhaite garder l'anonymat. Trois ans plus tard, le restaurateur s’est engagé à garder la paix selon les documents judiciaires. Il n’a donc pas eu de dossier criminel.

Dans les documents de cour que nous avons consultés, datés du 20 mai 2015, il est indiqué « que la victime a et avait des raisons de craindre pour sa sécurité ».

À la suite de la publication du reportage de Radio-Canada, M. Apollo a écrit sur son compte Facebook qu'il niait « formellement toute agression ou harcèlement de type sexuel » sur une employée « ou qui que ce soit ».

« J’invite donc toute personne qui ferait ce type d’allégation de porter plainte immédiatement à la police afin que la lumière soit faite et qu’aucun doute ne plane à mon sujet », a-t-il ajouté.

Acceptant de réagir à la caméra de Radio-Canada, le chef a répété essentiellement les mêmes propos, reconnaissant qu’il a fait « trop souvent, peut-être », des blagues grivoises et qu’il a « compris » qu’il « ne faut pas faire de ‘’jokes de cul’’, même en milieu de travail ». « Je deviens totalement beige », a dit M. Apollo.

Il a réitéré qu’il réfute catégoriquement la totalité des allégations de nature sexuelle recueillies auprès de nos sources et a invité une fois de plus ceux qui le souhaitent à se plaindre à la police « pour que, définitivement, on règle ça devant la justice ».