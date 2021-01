ICI Espaces autochtones : Statistique Canada, un centre pour enfants inuits et #moiaussi

Des Autochtones attendant que la Marche pour la réconciliation commence à Vancouver, en Colombie-Britannique, le dimanche 24 septembre 2017. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont plus jeunes que les autres Canadiens, de plus en plus nombreux, vivent de plus en plus en ville, sont mal logés, et leurs langues sont menacées.

Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK