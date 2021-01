Commission Viens : les communautés doivent se doter d'un agent de liaison

Le Commissaire a constaté qu'il n'a pas les ressources suffisantes pour sécuriser les Autochtones qui veulent porter plainte contre un policier.

« Un enquêteur me disait : « Si j'avais eu deux ou trois jours de plus pour jaser avec les gens, leur expliquer mon travail, j'aurais obtenu une meilleure collaboration ». Mais comme gestionnaire public cependant, je ne peux pas me permettre de donner cet espace de discussion, qui engendre des coûts et qui ne se traduit pas en nombre d'enquêtes réalisées », a-t-il indiqué.

Marc-André Dowd a en outre constaté que les plaintes formulées par les Autochtones sont plus graves que la majorité des autres plaintes. Quand le plaignant est autochtone, elles font « plus souvent mention d'une force excessive utilisée lors d'une arrestation ou d'une intervention », ajoute-t-il.

L'ancien vice-président de la Commission des droits de la personne propose ainsi l'embauche d'agents de liaison dans toutes les communautés pour faire valoir les droits des Autochtones, dont plusieurs se méfient de la police ou ne parlent pas le français.

« Le rôle de cette personne serait d'établir le lien entre le plaignant potentiel d'origine autochtone et les différents recours qui s'offrent à lui. Par exemple en déontologie policière, mais également en matière de discrimination avec la Commission des droits de la personne », a-t-il dit.

Le président de la commission, Jacques Viens, s'est dit impressionné par la recommandation et a félicité le travail de réflexion du Commissaire à la déontologie policière.

D'après un reportage d'Émélie Rivard-Boudreau