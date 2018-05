« J'ai trouvé ça important d'en discuter, d'avoir un espace pour en parler », a lancé l'enseignante Julie Vallée, en entrevue avec Mathieu Nadon.

« J’ai inscrit trois mots-clés au tableau : "inconduite sexuelle", "harcèlement sexuel", "agression sexuelle". On a discuté autour de ces mots-là pour finalement en arriver avec l’importance d’en parler, puis de dénoncer une situation », a-t-elle poursuivi.

Mme Vallée, qui détient un baccalauréat en sexologie, a souhaité aussi faire prendre conscience à ses élèves de leur limite.

« À l’adolescence, ils sont en apprentissage, ils doivent apprendre qu’il y a des choses qui se disent et des choses qui ne se disent pas, qui se font, qui ne se font pas », a assuré l'enseignante.

Les deux enseignantes s'accordent à souligner l'importance du retour au cours d'éducation sexuelle.

« C'est important, parce que c'est un aspect important de la vie humaine. On a à interagir avec les gens, on est toujours en dialogue », a fait remarquer Julie Jolivet, elle aussi enseignante et détentrice d'un baccalauréat en sexologie.

Elle n'exclut pas le rôle des parents dans cette éducation.

« Le rôle des parents n'est jamais mis de côté, c'est une construction, on est complémentaire à ce qui se fait ou ne se fait pas à la maison », a-t-elle expliqué.

Les cours d'éducation sexuelle devraient être obligatoires d'ici deux ans.