La force du nombre, la faiblesse des solutions

De recensement en recensement, non seulement les tendances se maintiennent en ce qui concerne les Autochtones, mais elles s'accentuent. Les Premières Nations, les Métis et les Inuits sont plus jeunes que les autres Canadiens, de plus en plus nombreux, vivent de plus en plus en ville, sont mal logés, et leurs langues sont menacées. Et sur le plan des revenus, un Atikamekw par exemple est « condamné » à gagner moins qu'un Tremblay du Lac.

Une analyse de Guy Bois

Le nombre d’Autochtones augmente parce qu’ils font d’abord plus d’enfants que les autres Canadiens. Pendant que les Canadiens sont confrontés à un vieillissement, les Autochtones doivent composer avec une société jeune. Qui dit jeunesse dit dynamisme, innovation, énergie à revendre, ce qui dans n’importe quelle société dite normale sont des facteurs de croissance et de développement. Le fameux « capital-jeunesse ».

Or, que faire de cette jeunesse lorsque la création d’emplois est anémique, que le capital pour l’investissement est pratiquement introuvable et que l’entrepreneuriat est embryonnaire?

L’avantage de la jeunesse dans ce contexte est plombé parce que cette énergie a de la difficulté à se déployer, à être canalisée par exemple dans des emplois rémunérateurs, eux-mêmes dépendants d’une forme de qualification qui fait tant défaut. Un cercle vicieux qui exclut les solutions simplistes, sauf celle de remettre d’abord à niveau l’investissement public dans l’éducation des Autochtones. Un investissement, clame l’ancien premier ministre Paul Martin à travers sa fondation, qui demeure année après année en deçà de ce qui est investi pour les non-Autochtones.

Mais l’augmentation du nombre d’Autochtones est aussi liée au contexte politique. Statistique Canada prend acte que de plus en plus de personnes se déclarent Autochtones. Nous serions devant une réappropriation de l’identité. C’est particulièrement vrai pour les Métis dont le nombre, en 10 ans, a bondi de 51,2 %. Pas besoin d’être devin cependant pour prévoir que des tensions vont apparaître avec les autres nations autochtones lorsque viendra l’étape cruciale de la reconnaissance des droits territoriaux des descendants de Riel et Dumont.

À lire aussi : Les Autochtones plus nombreux et plus urbains, mais aussi plus pauvres

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Les peuples autochtones continuent de croître plus vite que le reste de la population canadienne, selon les données dévoilées le 25 octobre 2017 par Statistique Canada. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

L’augmentation du nombre d’Autochtones révèle aussi une autre tendance : une urbanisation croissante des premiers habitants de ce pays. Alors que la population dans les réserves est en hausse de 12,8 % depuis 2006, les grandes villes canadiennes de plus de 30 000 habitants ont vu, elles, le nombre d’Autochtones grimper de 59,7 % pour la même période.

À Winnipeg, on compte 92 810 Autochtones, à Edmonton 76 205, à Vancouver ce sont 61 460 Autochtones qui y vivent.

Un Autochtone en ville est non seulement déraciné culturellement, mais il n’a que très peu de chances de parler sa langue, et encore moins de la transmettre à ses enfants. Ensuite, comment peut-il faire valoir ses droits sur ses terres ancestrales? Comment peut-il profiter des redevances que doivent verser certaines entreprises qui exploitent les richesses naturelles sur ces mêmes terres? En quittant la réserve, un Autochtone laisse derrière lui - Loi des Indiens oblige - une bonne partie de ses droits pour devenir pratiquement un « Canadien normal ». Il devient, pour employer les mots d’une chef autochtone du Manitoba, un « réfugié dans son pays ».

Les avantages de la ville sont cependant bien concrets et attrayants : les écoles sont plus nombreuses et mieux pourvues que dans les communautés; les services de santé y sont meilleurs et les possibilités d’emplois – malgré la discrimination – sont supérieures à celles offertes dans la réserve. Un Autochtone fera donc souvent le pari que la situation de ses enfants pourra s’améliorer en milieu urbain, quitte à y laisser une partie de son identité.

Résultat : plus d’un Autochtone sur deux vit maintenant en ville au Canada (51,8 %) et on ne voit pas comment cette tendance pourrait être inversée. D’autant plus que les réserves manquent de logements, nous dit ce recensement, que ceux qui existent sont souvent désuets et que l’espace manque dans ces enclaves pour bâtir de nouvelles habitations. C’est le cas, par exemple, de Uashat sur la Côte-Nord qui est carrément « encerclée » par la ville de Sept-Îles, obligeant ainsi les jeunes Innus à se prendre un logement « en ville »… quand ils en ont les moyens.

Si les données du recensement peuvent mesurer des écarts, illustrer des grandes tendances, révéler des inégalités, elles peuvent aussi masquer un élément primordial : la situation actuelle des Autochtones au Canada est en bonne partie le résultat des politiques des gouvernements de ce pays qui, depuis la Confédération, sont passés d’une politique d’assimilation avouée à une politique de saupoudrage de fonds qui entretient une dépendance malsaine.

S’ajoute au facteur de dépendance une incongruité qui oblige la plupart des nations autochtones - encore aujourd’hui et malgré la Charte des droits - à arracher très souvent la reconnaissance de leurs droits par la voie des tribunaux, un exercice dont l’issue se règle très souvent devant la Cour suprême. Un combat inégal et coûteux où David, contrairement à la légende, est souvent terrassé par Goliath.

Sans équité, la réconciliation entre les Canadiens et les Autochtones est condamnée à demeurer sur le plan du discours, comme une utopie qui prend de plus en plus la forme d’une promesse qui attend toujours d’être honorée.