La Manitobaine et auteure Christine Hanlon partage avec nous la recette de biscuits à la mélasse tirée de son livre Out of Old Manitoba Kitchens. C'est la recette de la famille Bohémier qui est arrivée au Manitoba en 1880 et qui s'est installée à Saint-Norbert, où Benjamin et Marie-Louise Bohémier ont eu leurs 21 enfants. La recette originale a été tirée de Culinary Heritage Gems of St-Norbert Pioneer Families.