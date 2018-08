L’Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) est créée en 1922. Sa formation découle de la révolution d’Octobre de 1917, menée par Lénine et Trotsky. Cette nouvelle union prendra rapidement un virage autoritaire. C’est avec un coup d’État que les bolcheviks obtiennent le pouvoir et c’est un second putsch qui entraînera la chute de l’empire soviétique en 1991. Cette fois, les caméras de Radio-Canada sont là pour capter la fin abrupte du régime communiste.

« Une révolution aussi brutale que l’autre », c’est ainsi que la journaliste Paule Robitaille qualifie le passage de la Russie à un régime capitaliste. Son reportage-choc est diffusé à l’émission Le Point du 24 août 1992, quelques mois après le démantèlement de l’empire soviétique. De Moscou, la journaliste se penche sur le mode de vie des nouveaux riches de la classe moyenne, « boulimiques » de cette nouvelle société de consommation. À travers ces excès, les inégalités sociales sont béantes. Malgré le mécontentement et les préoccupations de certains Moscovites devant ce « vide social », le socialisme est déjà bien loin derrière.

Le modèle Igor Bazenko incarne bien ce déni postcommuniste de la Russie des années 90. Pendant 60 ans, il a représenté l’homme idéal soviétique. Œuvrant comme modèle vivant, il a donné son corps pour immortaliser des héros du régime sur de nombreux monuments érigés sur les places publiques de Russie. Paule Robitaille recueille son témoignage pour l’émission Le Point du 6 avril 1993. Âgé de 80 ans, Igor Bazenko vit à présent dans la misère, car l’État russe refuse de lui verser une pension, ne reconnaissant pas son métier. De grande vedette du réalisme socialiste, le modèle ne soulève désormais rien de plus que l’indifférence. Et les statues sur lesquelles il est immortalisé sont une à une déboulonnées.

Aujourd'hui, 100 ans après la révolution d’Octobre, les symboles du régime soviétique continuent d’être démontés, bien qu’on voie apparaître une certaine nostalgie du socialisme ou même du stalinisme, notamment depuis l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.