Érosion des berges à Rivière-Saint-Jean : « C’est assez, les études! »

Les citoyens sont manifestement frustrés d’attendre la mise en place de structures pour retenir la berge. Pour eux, la lenteur du processus pour protéger leur terrain est inacceptable et certains de ceux qui étaient présents à la rencontre se disaient prêts à sortir et à bloquer la route 138 si le gouvernement ne mettait pas en place des solutions.

« On se perd en conjectures à un moment donné. On se rend compte qu’après tant d’années, on fait rire de nous autres pas mal! Les bottines ne suivent pas les babines. »