Un projet de parc-nature bloqué depuis des années dans Saint-Laurent

Un texte de Bahador Zabihiyan

En 2013, la Ville annonçait dans un communiqué qu’elle était proche d’une entente avec ADM au sujet de la location d'un grand terrain pour la somme symbolique de 1 $ par année.

« Josée Duplessis, présidente du comité exécutif et responsable du développement durable, de l'environnement, des grands parcs et des espaces verts, est heureuse d'annoncer le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Aéroports de Montréal, pour une période de 20 ans, afin de permettre la concrétisation du parc-nature des Sources », disait le communiqué de presse de septembre 2013. Ce terrain allait être combiné à un autre situé au Technoparc Montréal.

Quatre ans plus tard, Radio-Canada a appris que la Ville et ADM ne s’entendaient plus sur les termes du bail. Les deux tiers de ce futur parc se trouvent sur un site non aménagé de 28 hectares sous la responsabilité d’ADM. Selon l’arrondissement de Saint-Laurent, ADM veut avoir le droit de déverser dans les eaux du ruisseau qui passe sur le site une quantité d’eau supérieure à celle qui est permise. Et l’arrondissement refuse.

Le maire Alan DeSousa ne décolère pas.

Il faut qu'ADM, comme bon citoyen corporatif, réalise l’importance du rôle qu’il joue dans la communauté et ne pas garder la nature en otage. Alan DeSousa, maire sortant de l'arrondissement de Saint-Laurent

M. DeSousa refuse de laisser ADM déverser plus d’eau que les autres dans le secteur. Il précise qu’il n’en a jamais été question durant les négociations qui durent depuis 2013.

ADM confirme que le bail n’est pas signé, sans donner trop de détails.

Il y a certains enjeux techniques qui sont présentement en discussion avec l’arrondissement. […] Les enjeux techniques touchent des particularités liées au drainage du site et ne sont pas associés à des questions environnementales ou de décontamination. Marie-Claude Desgagnés, conseillère en communication d'ADM

Un parc sur papier

Un règlement a été adopté cette année pour créer officiellement le parc des Sources, mais dans les faits, il n’existe pas encore.

Les deux tiers du parc se trouvent sur le site d’ADM, qui n’est pas ouvert au public. Un tiers du terrain, qui se trouve sur le site du Technoparc Montréal, est sur le point d’être cédé.

Au Technoparc, les travaux du futur parc-nature des Sources vont bon train.

On y a notamment aménagé un sentier faisant office de digue qui maintient le niveau de l’eau du marais assez haut pour que les oiseaux migrateurs s’y installent. « Il y a plus de 80 espèces », fait valoir Karl Baillargeon, directeur des communications du Technoparc Montréal. Des coyotes, des renards et des chevreuils y sont aussi présents, précise-t-il.

Il faut accoucher. Puis, ce projet, on a travaillé tellement longtemps pour le réaliser, je souhaite qu’ils […] signent le bail qui a été négocié de bonne foi […] pour permettre à ce terrain d’être mis à la disposition de la population. Alan DeSousa, maire sortant de l'arrondissement de Saint-Laurent

De son côté, Projet Montréal déplore que la Ville n'ait pas avisé le public que le projet de parc battait de l'aile.