Formule E : Projet Montréal abolirait la marge de crédit de Montréal, c’est électrique

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le cadre financier de Projet Montréal prévoit notamment l'abolition de la marge de crédit de 10 millions de dollars offerte à Montréal, c'est électrique, l'organisme à but non lucratif (OBNL) mis sur pied pour l'organisation du championnat de formule E et pour faire la promotion de l'électrification des transports dans la métropole.