Un ours gourmand frappe à la porte

Une femme de Sainte-Anne-des-Chênes au Manitoba a eu une « grosse surprise » jeudi après-midi lorsqu'elle a découvert un ours debout contre sa porte d'entrée, en train d'essayer de dévorer sa couronne décorative.

Kim Bouwman était seule chez elle vers 16 h 30 lorsqu’elle a aperçu l’ours. « J’étais dans mon fauteuil et j’ai vu quelque chose du coin de l’oeil. Je me suis demandé ce que c’était, j’ai regardé une nouvelle fois et c’était un gros ourson », raconte-t-elle.

Elle a alors saisi son appareil photo, avant de publier, plus tard, l’image sur Facebook, suscitant beaucoup de réactions dans le groupe Ste. Anne General.

« Il m’a vu immédiatement. Il est alors parti et est allé chez les voisins. » — Une citation de Kim Bouwman, résidente de Sainte-Anne

Effrayant

Une habitante de Sainte-Anne a eu la surprise de découvrir un ours noir en train de tenter de dévorer sa couronne qui ornait la porte de sa maison. Photo : Kim Bouwman

Kim Bouwman se souvient avoir senti son coeur battre à toute vitesse. « C’était un peu effrayant. Je ne savais pas ce qu’il allait faire, s’il allait essayer d’entrer dans la maison. Un gros ourson comme ça aurait probablement pu casser la fenêtre », dit-elle.

La résidente de Sainte-Anne a emménagé dans sa maison située à l’est du village juste avant l’été. Elle explique avoir déjà vu une ourse et son bébé vers le mois de juillet, mais rien depuis.

Reste que l’ours de jeudi après-midi a probablement été attiré par la couronne qui ornait la porte d’entrée de sa résidence. « Ils cherchent à manger pour l’hiver. [Cet ours] pensait qu’il y avait peut-être de petites cerises sur [la couronne] sur la porte », pense-t-elle.

Kim Bouwman n’a en tout cas pas attendu longtemps avant de retirer l’ornement: « Je l'ai enlevé immédiatement pour qu’il n’y ait pas d’autres ours qui viennent », dit-elle en riant.