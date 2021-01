ICI Espaces autochtones : Nunavik Sivunitsavut, Shauit et la viande de phoque

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Cette semaine : Le programme Nunavik Sivunitsavut sert à former la future élite du Nunavik; un dictionnaire en ligne pour apprendre le micmac; les chansons de l'auteur-compositeur-interprète Shauit et manger du phoque au restaurant, est-ce éthique?

Édition # 49

Animation : Anne-Marie Yvon

Guy Bois revient sur l'actualité de la semaine et plus particulièrement sur une entente de gestion des caribous migrateurs signée par sept nations autochtones du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador;

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un troupeau de caribous près de la baie d'Hudson Photo : MarCom -WWF Canada

Laurence Niosi est allée assister à un cours de chant de gorge avec les étudiants de la première cohorte du programme Nunavik Sivunitsavut;

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Deux étudiantes (dont Nauya Vidahl, à gauche) lors d'un exercice de chant de gorge Photo : Radio-Canada / Laurence Niosi

Un dictionnaire sonore en ligne pour préserver la langue micmaque

Chronique mâmawi musique



Moe Clark nous parle de Shauit, un artiste métis d'origine innue et acadienne, à quelques jours du lancement de son premier album officiel en carrière;

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Shauit en spectacle à Tadoussac Photo : Radio-Canada / Marlène Joseph-Blais

Des questions pour Melissa?



Melissa Mollen Dupuis répond à la question d'Andréa : « Est-il correct et éthique de manger de la viande de phoque »?