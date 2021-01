Une campagne électorale à Oka sur fond de tension avec les Mohawks

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Un texte de Laurence Niosi

Le maire sortant d'Oka, Pascal Quevillon, qui tente d’obtenir un deuxième mandat, appuie un projet de nouveau quartier sur un ensemble de terrains situés près de la fameuse pinède qui s’est retrouvée au cœur de la crise d’Oka il y a 27 ans.

Le chef Simon affirme toutefois que sa communauté n'a pas été consultée par la municipalité dans le cadre du projet immobilier, dans le domaine des Collines, et demande que cesse tout développement des terres.

Contrairement au maire sortant, la candidate Marie-Claude Provencher a démontré sa volonté de travailler avec les Mohawks et « a le cœur à la réconciliation », estime le chef Simon.

« Elle est ouverte, respectueuse et on voit qu’elle est prête », a affirmé jeudi à Espaces autochtones le chef Simon.

Pour le maire Pascal Quevillon, cet appui du chef Simon à la candidate indépendante n’est rien d’autre qu’une « ingérence ». « Si c’était un maire d’une municipalité qui prenait position dans une ville voisine contre son maire, ça ne serait pas bien perçu. C’est un manque d’éthique », souligne-t-il.

Selon le maire, le grand chef se sert de la candidate, une nouvelle venue en politique municipale, « comme pantin ».

« La candidate ne connaît pas les dossiers, elle est nouvellement arrivée à Oka, et elle est naïve. C’est dans l’intérêt [du chef] d’avoir un pantin », a-t-il lancé.

Des tensions ravivées

Les relations entre les deux hommes étaient plus cordiales en 2015, lors du 25e anniversaire de la crise d’Oka, alors que Kanesatake et la ville voisine d’Oka entamaient un processus de réconciliation. Le conseil municipal et le conseil mohawk de Kanesatake s’étaient alors entendus pour protéger la pinède.

Mais selon le maire Quevillon, le grand chef Simon préconise une réconciliation « à sens unique », en prenant des décisions unilatérales, sans consulter la municipalité.

Le chef Simon et le maire d'Oka Pascal Quevillon se serrent la main lors des cérémonies marquant le 25e anniversaire de la crise d'Oka. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Pour sa part, le grand chef Simon estime que le maire manque de respect aux Mohawks, en refusant d’admettre qu’ils « étaient là bien avant ».

Les tensions ont été par ailleurs ravivées cet été après que quelques dizaines d'arbres à la limite de la pinède eurent été coupés pour aménager une ligne électrique, ce qui a déclenché des manifestations de membres de la communauté mohawk, à l'invitation de la militante Ellen Gabriel.

De son côté, le maire Pascal Quevillon affirme que ni le promoteur ni la municipalité n'ont l'intention de développer la pinède. Le projet immobilier, souligne-t-il, n’a en outre rien de nouveau, car il a été amorcé en 2006, avant qu’il ne devienne maire.

Ces nouvelles tensions laissent-elles présager une nouvelle crise d’Oka? Questionné à ce sujet, le grand chef Simon est catégorique : « il suffit d’une fausse manœuvre et ça peut dégénérer ».