Il y a 30 ans, le 19 octobre 1992 s'éteignait Willie Lamothe, un des piliers de la musique country francophone. En 40 ans de carrière, l'auteur-compositeur-interprète et comédien vendra 6 millions de disques et interprétera quelques rôles légendaires au cinéma. Retrouvez ce roi du western en entrevue dans les années 60 et 70.