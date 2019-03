Ce que révèlent les déclarations fiscales de Coderre et Plante

Un texte de Jérôme Labbé

L'exercice n'est pas nouveau. Depuis les années 70, presque tous les candidats à la présidence des États-Unis ont dévoilé leur déclaration de revenus avant le jour du scrutin – une tradition qui s'implante lentement mais sûrement au Québec.

En 2013, par exemple, La Presse avait dévoilé les déclarations des quatre principaux candidats à la mairie de Montréal, en publiant notamment les revenus totaux de Richard Bergeron (59 153,10 $), Denis Coderre (187 067,84 $), Marcel Côté (406 783,90 $) et Mélanie Joly (220 860 $) pour l'année 2012.

Les déclarations fiscales des trois principaux chefs de parti avaient également été rendues publiques lors de la campagne électorale provinciale de 2014, au Québec. Le libéral Philippe Couillard et le caquiste François Legault avaient même accepté de lever le voile sur le bilan financier de leur ménage, ce qu'avait refusé de faire la péquiste Pauline Marois.

Nous avons donc voulu répéter l'expérience cette année en analysant les déclarations de revenus de Denis Coderre et de Valérie Plante, de pair avec un certain nombre de documents publics, comme leur compte de taxes, leur déclaration d'intérêts et les transactions immobilières passées des propriétés qu'ils possèdent. Ces documents ont été largement caviardés, soit par l'équipe des candidats, soit par Radio-Canada, afin de protéger leurs renseignements personnels.

Les informations fiscales de Denis Coderre (PDF)

(Nouvelle fenêtre) Les informations fiscales de Valérie Plante (PDF) (Nouvelle fenêtre)

« Le maire Coderre n’a rien à cacher et a toujours fait preuve de transparence », a indiqué par courriel Catherine Maurice, directrice des communications de Denis Coderre.

De son côté, « Valérie Plante s'engage à augmenter le niveau de transparence et considère que la meilleure preuve de cet engagement consiste à donner l'exemple en publiant ses propres données », a expliqué son attaché de presse, Marc-André Viau.

Le candidat de Coalition Montréal à la mairie, Jean Fortier, nous avait aussi fait parvenir ses informations fiscales, mais comme il a suspendu sa campagne le 17 octobre, nous avons choisi de ne pas les dévoiler.

DENIS CODERRE

Le maire Denis Coderre Photo : La production est encore jeune / Karine Dufour

Revenus d'emploi : 168 685,24 $*

Autres revenus : 2000 $ (sommes non remboursées dans le cadre du REPP)*

Revenu total : 170 685,24 $*

Revenu imposable : 160 668,49 $*

Dons : 0 $

Crédit d'impôt pour les dons : 0 $

Crédit d'impôt pour partis politiques autorisés au Québec : 0 $

Impôt total : 58 489,29 $

Taux d'imposition réel total : 34,26 %

Taux de dons : 0 %

Taxes foncières : Denis Coderre possède avec son épouse une maison unifamiliale dans l'arrondissement de Montréal-Nord évaluée à 396 367 $ au 1er janvier 2017. Ils ont payé 3748,26 $ en taxes foncières l'an dernier.

Autres renseignements : M. Coderre gagnait plus d'argent à l'époque où il était député fédéral. En 2016, il a touché 8,76 % de moins qu'en 2012, alors qu'en quatre ans, l'inflation a grimpé de 5,67 %. En ce qui concerne les 2000 $ qui s'ajoutent à ses revenus, ils correspondent à 10 % d'un montant de 20 000 $ qu'il a retiré de ses REER il y a plusieurs années, dans le cadre du Régime d'encouragement à l'éducation permanente (REEP), et qu'il rembourse petit à petit depuis 2008. À 54 ans, M. Coderre ne touche pas encore de revenus de retraite. La propriété qu'il possède avec son épouse a été achetée en 1999 au coût de 169 500 $. Sa déclaration d'intérêts indique par ailleurs qu'il a prêté 10 000 $ à son parti, l'Équipe Denis Coderre pour Montréal, « après le 16 décembre 2013 ».

VALÉRIE PLANTE

La chef de Projet Montréal, Valérie Plante, le vendredi 13 octobre 2017 Photo : Radio-Canada / Benoît Chapdelaine

Revenus d'emploi : 69 651,05 $*

Autres revenus : 4334,22 $ (revenus nets de location)*

Revenu total : 73 985,27 $*

Revenu imposable : 70 251,47 $*

Dons : 3195 $

Crédit d'impôt pour les dons : 758,80 $ au Québec et 1652,55 $ au fédéral

Crédit d'impôt pour partis politiques autorisés au Québec : 200 $

Impôt total : 15 003,81 $

Taux d'imposition réel total : 20,26 %

Taux de dons : 4,3 %

Taxes foncières : Valérie Plante possède avec son conjoint de fait un immeuble à revenus dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie évalué à 612 300 $ au 1er janvier 2017. Ils ont payé 5151,89 $ en taxes foncières l'an dernier.

Autres renseignements : Les revenus d'emploi de Mme Plante, qui étaient de moins de 70 000 $ en 2016, devraient grandement augmenter en 2017, puisque la fonction de chef de l'opposition à l'Hôtel de Ville, qu'elle occupe depuis la mi-décembre 2016, est associée à une rémunération supplémentaire de 42 476 $ par année. La chef de Projet Montréal a donné à de nombreux organismes l'an dernier, comme Centraide, la Fondation filles d’action et Notre-Dame-des-Arts, qui se sont partagé 3195 $. Son crédit d'impôt fédéral pour don de bienfaisance particulièrement élevé s'explique par le fait que son conjoint de fait lui a transféré la totalité de son crédit admissible. À 43 ans, Mme Plante ne touche pas encore de revenus de retraite. L'immeuble à revenus qu'elle possède avec son conjoint de fait a été acheté en 2008 au coût de 475 000 $. Sa déclaration d'intérêts indique par ailleurs qu'elle est membre du conseil d'administration de l'Institut Broadbent, un organisme qui, selon son site web, « favorise le changement en promouvant la démocratie, l'égalité et la durabilité, ainsi que la formation d'une nouvelle génération de leaders ». Il s'agit d'une implication bénévole, puisqu'elle n'a tiré aucun revenu de cette fonction en 2016.

* = Les revenus retenus sont ceux qui apparaissent sur la déclaration soumise à Revenu Québec.

L'AVIS DE NOTRE EXPERT

Le comptable et fiscaliste François Ménard, de la firme Ménard Nadeau, à Laval, a analysé les documents relatifs à la situation financière des candidats que nous lui avons soumis.

François Ménard, fiscaliste Photo : Courtoisie

À première vue, qu'est-ce qui vous frappe dans le portrait financier des deux candidats?

« Ce sont des situations fiscales extrêmement simples. Dans les deux cas, la seule chose que l'on trouve, c'est un revenu d'emploi et, dans le cas de Mme Plante, un revenu locatif. Je n'ai trouvé aucune autre source de revenus ou presque. Il faut d'ailleurs souligner la transparence de Mme Plante qui, en plus de ses déclarations complètes, nous a fourni ses feuillets fiscaux, ce qui nous a permis de valider comment ont été faits les calculs. »

Mme Plante a déclaré 3195 $ de dons à des organismes de bienfaisance enregistrés en 2016, contre 0 $ pour M. Coderre... Est-ce à dire que le maire sortant est moins généreux?

« Pas nécessairement. Non seulement il est possible de faire des dons à des individus ou à des organismes de bienfaisance non enregistrés, mais il est aussi possible qu'il ait donné à des organismes de bienfaisance enregistrés sans pour autant le déclarer. Peut-être aussi a-t-il transféré le crédit d'impôt à son épouse. Enfin, le maire de Montréal disposait en 2016 d'une allocation de dépenses non imposable de 16 216 $ pouvant être utilisée à sa guise; il est possible qu'il ait utilisé cette enveloppe pour faire des dons. Cela étant dit, Mme Plante disposait, en tant que conseillère de ville, d'une allocation de dépenses équivalente, soit 16 216 $. »

« Le maire est constamment sollicité pour faire des dons à titre de premier magistrat, a expliqué par courriel Catherine Maurice. M. Coderre fait parfois des dons à des organismes de bienfaisance. Il ne tient pas nécessairement à publiciser ces gestes en demandant la déduction fiscale. Je vous rappelle également que le maire contribue également à de nombreuses causes en donnant du temps pour des activités et des levées de fonds. »

Auriez-vous des recommandations à leur faire pour mieux gérer leur argent?

« Pour répondre adéquatement à votre question, il faudrait que j'aie accès à leur budget. Ont-ils même les moyens d'épargner? Je remarque qu'ils ne contribuent pas à leur REER [régime enregistré d’épargne-retraite] et qu'ils ne touchent pas de revenus de placement ni de dividendes. Par contre, on ne peut pas voir dans leurs déclarations de revenus s'ils contribuent à un CELI [compte d'épargne libre d'impôt]. Il est aussi possible qu'ils mettent un peu d'argent de côté, mais que cette somme soit à ce point marginale qu'elle ne leur rapporte pas assez pour apparaître dans leurs déclarations. Dans tous les cas, je remarque qu'ils contribuent à un fonds de pension et qu'ils possèdent une propriété, ce qui est déjà un bon début. Et puis, peut-être ont-ils des actifs comme une terre ou un chalet, par exemple. Mais ça, on le saurait seulement en ayant accès à leur bilan financier... »