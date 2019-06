ENFFADA : la famille Catcheway ne comprend pas que son témoignage ait été reporté

L'audience publique de Bernice et Wilfried Catcheway, les parents de Jennifer Catcheway, a finalement été reportée à vendredi après l'appel d'un avocat travaillant auprès de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA). Le couple qui ne pourra témoigner qu'en privé estime être lésé par rapport aux autres familles.