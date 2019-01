Sandra Jansen devient la ministre des Infrastructures

Un texte de Josée St-Onge

Le portfolio des infrastructures était anciennement géré par Brian Mason, qui était ministre des Transports et des Infrastructures. Il demeure ministre des Transports, ainsi que leader parlementaire.

Sandra Jansen aura la responsabilité de gérer, notamment, le plan de création d'emplois du gouvernement provincial.

« Les emplois et la reprise économique sont des priorités pour les Albertains et notre gouvernement », affirme Sandra Jansen par voie de communiqué. « J'ai hâte de travailler avec la première ministre et mes collègues pour améliorer la vie des Albertains, en construisant des écoles, des hôpitaux et les infrastructures économiques dont nous avons besoin pour créer des emplois et encourager la croissance. »

Sandra Jansen (à gauche), Jessica Littlewood et Annie McKitrick font partie du remaniement ministériel de Rachel Notley. Photo : Radio-Canada

La députée francophone de Sherwood Park, Annie McKitrick, est nommée Secrétaire parlementaire de l'Éducation. La députée de Fort Saskatchewan-Vegreville, Jessica Littlewood, est nommée Secrétaire parlementaire du Développement économique.

Le dernier remaniement ministériel de Rachel Notley remonte à janvier, lorsque le département des Services à la personne a été divisé en deux pour devenir le ministère des Services à l'enfance et le ministère des Services sociaux et communautaires.