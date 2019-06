Lors des audiences publiques, Alaya McIvor a pris la parole au nom de sa cousine, Roberta Mclvor, qui a été décapitée dans la Première Nation de Sandy Bay en 2011.

Durant l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, des audiences publiques ont lieu la semaine du 17 octobre à l'hôtel Radisson, à Winnipeg. Les familles et les survivants peuvent également choisir de témoigner en privé.