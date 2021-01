Un premier programme postsecondaire inuit au Québec

Depuis cet été, 18 étudiants inuits apprennent leur culture et leur histoire grâce à un nouveau projet pilote à Montréal. Le programme postsecondaire, inédit au Québec, vise à renforcer la fierté de ces jeunes et, ultimement, à former la future élite du Nunavik, touché par un taux de décrochage quatre fois plus élevé que la moyenne de la province.