Les équipes canadiennes de luge et de skeleton lancent leur saison olympique

Alex Gough remporte les Championnats canadiens de luge à Calgary. Photo : Julien Lecacheur

Un texte de Julien Lecacheur

L'histoire retiendra que la saison 2017-2018 a très bien commencé pour Alex Gough, Samuel Edney, Tristan Walker et Justin Snith. Les nouveaux champions canadiens de luge chez les femmes, les hommes et à deux ont su éviter les pièges de la piste olympique de Calgary.

C'est toujours excitant de se retrouver sur la ligne de départ pour la première descente de la saison. Alex Gough, championne canadienne de luge

Alex Gough ajoute que ces premières descentes permettent aussi, et surtout, de vérifier et d'ajuster son équipement.

Les Championnats canadiens viennent conclure une première semaine de travail pour l'équipe canadienne de luge. Durant cette période, les lugeurs ont multiplié les descentes d'entraînement, les réunions d'équipe ainsi que les séances vidéo. Des longues journées de près de 10 heures qui leur permettent d'être fin prêts pour cette année olympique.

Et cette année, les Canadiens ont de la pression. Le pays n'a toujours pas remporté de médaille dans cette discipline aux Jeux olympiques.

Pour mettre fin à cela, l'athlète originaire de Calgary Tristan Walker, explique que l'esprit d'équipe sera la clé pour décrocher cette fameuse première médaille.

Nous avons vraiment un bon groupe. Nous construisons une cohésion d'équipe depuis près de quatre ans. Tristan Walker, champion canadien de luge à deux

Elizabeth Vathje, espoir de médaille en skeleton pour le Canada. Photo : Julien Lecacheur

En skeleton, Elizabeth Vathje travaille aussi très fort pour monter sur le podium olympique.

Décomplexée, plus mature, sûre d'elle et dans la meilleure forme physique de sa carrière, elle a parfaitement lancé sa saison en remportant son second titre national. L'athlète originaire de Calgary sera l'un des plus importants espoirs de médaille en skeleton pour les prochains jeux. Malgré tout, elle ne se met pas de pression particulière.

Une participation aux Jeux olympiques est particulièrement excitante, mais je me connais, je dois garder les pieds sur terre et travailler fort durant la saison. C'est uniquement en respectant mon plan de match que je pourrai performer à Peyongchang. Elizabeth Vathje, championne canadienne de skeleton

Elizabeth Vathje rêve néanmoins d'une belle performance en février durant les jeux. « Je souhaite représenter le Canada, être sur la première marche du podium et chanter l'hymne national », dit-elle

D'ici là, tous les athlètes canadiens qui s'envoleront pour la Corée du Sud devront obtenir leur qualification lors des épreuves de coupe du monde qui débuteront au mois de novembre, soit près de trois mois avant les Jeux olympiques.