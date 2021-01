Unir les forces pour la réussite scolaire

Le Colloque sur la Persévérance et la Réussite Scolaires chez les Premiers Peuples en est seulement à sa troisième édition et déjà, il faut changer l'emplacement afin d'accueillir plus de participants.

Un texte de Martin Bacon-Vachon, stagiaire autochtone à Radio-Canada Québec.

L’édition de cette année se déroulait sous le thème « Ensemble pour réunir, ensemble pour réussir ».

Plus de 400 personnes, autochtones et non-autochtones, se sont réunies durant ces trois jours à Québec autour d'une soixantaine d'ateliers afin de partager leur expérience professionnelle et personnelle dans le domaine de l'éducation. Ces ateliers couvraient tous les niveaux scolaires, de la maternelle à l'université en passant même par le domaine professionnel.

Selon Marco Bacon, directeur du Centre des Premières Nations Nikanite de l’Université du Québec à Chicoutimi, la première édition regroupait surtout des professionnels de la recherche. Pour cette troisième édition, on ciblait plus pointu en voulant se rapprocher de ce qui se passe en classe.

« Nous avons pu recevoir plus d'enseignants qui venaient partager leurs approches pédagogiques, leurs méthodes de travail afin de mieux s'adapter à l'éducation des Premiers Peuples. Nous commençons de plus en plus à s'approcher de notre objectif qui est d'avoir le plus d'outils possible afin de mieux encadrer le jeune durant tout son cheminement scolaire. »

Marco Bacon souligne du même souffle ce qui est au cœur de ce colloque : prendre acte de la différence.

Il est nécessaire d'avoir une approche différente avec un Autochtone étant donné le milieu dont il est issu. Il faut être sensible à sa culture, sa mentalité, son style de vie qui est différent des autres cultures sans oublier qu'il parle aussi une autre langue. Marco Bacon

Les participants avaient aussi droit à des conférences au début de chacune des trois journées dont celle du Dr Stanley Vollant, chirurgien autochtone, initiateur de la marche Innu Meshkenu et fondateur de l'organisme le Chemin de mille rêves. Lors de sa conférence, Dr Vollant en a surpris plus d'un en mentionnant que le gouvernement aurait dû investir davantage dans l'éducation que dans le système de la santé.

Oui je suis content qu'il y ait eu un bon investissement dans notre système de santé, je suis moi-même chirurgien, mais j'aurais préféré que cet argent soit mis dans l'éducation afin de mieux payer nos enseignants, car ce sont eux qui ont notre futur, notre richesse entre les mains. J'en ai même déjà parlé à mes collègues de travail qu'il serait mieux d'avoir des jeunes en meilleure santé, physique et mentale, que d'avoir à les soigner plus tard. Dr. Stanley Vollant

Après une troisième édition concluante, le comité organisateur du Colloque sur la Persévérance et la Réussite Scolaires chez les Premiers Peuples voit encore plus gros. L’an prochain on prend la direction de Montréal. Une quatrième édition du colloque se tiendra au Palais des Congrès de Montréal en 2019. On espère accueillir cette fois-ci plus de 1000 participants.