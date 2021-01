Des messages en langues autochtones sur les préservatifs

Pihtikwe. Traduction : Entrez. C'est l'un des six slogans que l'on peut lire sur des emballages de préservatifs en Saskatchewan. Celui-ci est en langue crie.

Mais il y en a aussi en déné, Bak’ák’anı nįłtthith, qui veut dire « éteignez la lumière », ou encore en michif, Namooya Nipaan, qui se traduit par « je n'ai pas sommeil ».

Un peu d'humour proposé en trois langues autochtones mais aussi en anglais pour encourager la population à adopter des pratiques sexuelles sécuritaires.

Cette nouvelle campagne de promotion de la santé sexuelle, nommée #wrapitupsk et mise sur pied par AIDS Saskatoon, souhaite atteindre les résidents du nord de la province. 100 000 préservatifs ont été envoyés dans les 47 collectivités du nord de la Saskatchewan afin qu’ils soient distribués avec l’aide des Premières Nations.

Nous pensons que tous les renseignements sur la santé, y compris tout ce qui promeut une sexualité protégée, devraient être accessibles aux Autochtones. Jason Mercredi, directeur général, AIDS Saskatoon

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un condom en langue dénée Photo : AIDS Saskatoon

Les six slogans ont été choisis par des jeunes du nord de la Saskatchewan.

« Nous sommes fiers d'offrir des articles humoristiques sur la sexualité et la sécurité qui sont culturellement appropriés et inclusifs aux Nations métisse, dénée et crie du nord de la Saskatchewan », a précisé Jason Mercredi.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un condom en langue cri Photo : AIDS Saskatoon

La campagne #wrapitupsk comprend aussi un site Internet qui contient des informations sur les infections sexuellement transmissibles (IST), le VIH, la planification des naissances et l’utilisation du préservatif. L’organisme a aussi préparé des brochures sur le VIH et l’hépatite C en cri et en déné.

Les langues autochtones sont en hausse, il est donc logique que nous les proposions [ces brochures] dans ces langues. Jason Mercredi, directeur général, AIDS Saskatoon

Le ministère de la Santé reconnaît que le taux de VIH est un problème grave en Saskatchewan. Un groupe de médecins s’inquiète même de la progression du virus. Ils avaient d’ailleurs demandé de décréter l’état d’urgence en septembre 2016.

Selon l’un d’eux, le Dr Kris Stewart, le taux d’infection au virus du sida en Saskatchewan serait maintenant deux fois et demie plus élevé que partout ailleurs au pays. Les taux d’IST sont aussi élevés, indique Jason Mercredi d’AIDS Saskatoon.