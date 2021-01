Des enseignants autochtones honorés à Montréal

Le prix « Guider la voie » souligne également le travail d’enseignants qui ont préconisé des programmes d'études basés sur la culture, et ont aidé les élèves autochtones à tirer profit de leur potentiel.

Des centaines d’enseignants de tout le pays célébreront les lauréats dans le cadre de l'édition 2017 de la conférence « Rencontre nationale pour l'éducation autochtone », qui se déroule du 29 novembre au 1er décembre à l'hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth.

Les lauréats sont : Pauline Favel, Judy Whitford, Danita Lewis, Siaja Mark-Manqiuk, Donald Speidel, Lorne Belmore, Billie-Jo Grant, Pamela Sparklingeyes, Darlene Nuqingaq, et l’organisme Northern Nishnawbe Education Council, de Thunder Bay, en Ontario.

Les prix sont présentés par l'organisme de bienfaisance autochtone Indspire, le plus important bailleur de fonds des études postsecondaires autochtones en dehors du gouvernement fédéral.

« Ces enseignants sont exemplaires car ils innovent et se dévouent pour soutenir les enfants et les jeunes des Premières Nations, inuits et métis », a déclaré Roberta Jamieson, présidente et chef de la direction d'Indspire, dans un communiqué rendu public jeudi.

