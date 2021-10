Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Le samedi 11 octobre 1952, à 21 h, la télévision de Radio-Canada a diffusé pour la première fois un match de hockey. En direct du Forum de Montréal, René Lecavalier commentait une rencontre où s'affrontaient le Canadien et les Red Wings de Détroit. Retour sur les débuts de La Soirée du hockey dans ce montage d'archives.

Jamais, il me semble, nos commanditaires n’auraient pu choisir meilleure partie pour nos débuts à la télévision. Une citation de :L'animateur René Lecavalier en 1952

Saviez-vous qu’à l’époque, seulement la troisième période était diffusée à la télévision? On craignait que la télédiffusion des matchs nuise à la vente de billets et que les gradins se vident. Ce n’est qu’à compter d’octobre 1968 que Radio-Canada retransmet les rencontres dans leur intégralité.

À l’entracte se tenait La Ligue du vieux poêle animée par Jean-Maurice Bailly et René Lecavalier, l’un des duos les plus célèbres du petit écran. Les animateurs et leurs invités échangeaient, autour d’un vieux poêle à bois, sur différents aspects du match.

Dans cet extrait du 28 février 1953, les intervenants Charles Mayer, Roger Meloche et Pete Morin s’exprimaient sur le mécontentement des partisans.

Jusqu’en 1953, Michel Normandin a décrit les matchs de hockey à la radio. À l’automne de cette même année, René Lecavalier est devenu le commentateur attitré, assurant la description des matchs simultanément à la radio et à la télévision.

En 2004, La Soirée du hockey est retirée des ondes après avoir été diffusée pendant plus de 50 ans à l’antenne de Radio-Canada.

Jean-Maurice Bailly Jean-Maurice Bailly est annonceur et commentateur sportif. En 1942, il est commis aux nouvelles à Radio-Canada et fera carrière au sein de l’entreprise. En 1947, il anime pour la première fois La Ligue du vieux poêle où il fait, entre les périodes, l’analyse de la rencontre présentée à la radio puis à la télévision. On lui doit les premiers bulletins de nouvelles de sport à Radio-Canada. René Lecavalier René Lecavalier fait ses débuts à Radio-Canada en 1942 comme correspondant de guerre. Le 11 octobre 1952, il décrit le premier match de hockey télédiffusé dans le cadre de La Soirée du hockey. Passionné de sport, celui que l’on surnomme « la voix du hockey » animera l’émission jusqu’en 1985. La qualité de son français et la finesse de son vocabulaire ont initié les téléspectateurs à la richesse du langage sportif.