Dans la guerre au charbon, le principal ennemi est de nature économique

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

ANALYSE - L'administration Trump signe un projet de loi pour abroger le plan d'énergies propres qui a été signé en 2015 par Barack Obama et qui visait principalement les centrales au charbon. Le patron de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), Scott Pruitt, a signé le décret d'abrogation. Qu'est-ce que ce geste signifie pour la lutte contre les changements climatiques aux États-Unis?

Un texte d'Étienne Leblanc

Depuis son arrivée à la tête de l'EPA, Scott Pruitt agit sans trop faire de bruit. Lentement, mais sûrement, il place son monde dans les postes clés de l’Agence. Il découd fil par fil la structure de cette institution qui avait pour mandat initial de s’assurer de la bonne qualité de l’eau et de l’air aux États-Unis. Il abat une par une les mesures qui font obstacle à l’industrie.

Le fer de lance de sa politique, Donald Trump en avait fait une promesse électorale, était d’abroger le fameux plan climatique de Barack Obama, le fameux Clean Power Plan (CPP), signé quelques mois seulement avant le départ de l’ex-président américain.

Il y a tout de même une chose qu’il faut rappeler : malgré toute l’attention qu’il suscite, ce plan n’a jamais vu le jour.

Dès qu’il a été signé, il a été bloqué par la justice, après que 27 États, majoritairement républicains, eurent demandé son retrait. La procédure judiciaire suit son cours et les mesures du plan ne peuvent pas s’appliquer entre-temps.

S’il avait pu entrer en vigueur, le CPP aurait imposé entre autres aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de dioxyde de carbone de 32 % d'ici 2030, par rapport au niveau de 2005. Une mesure qui visait essentiellement les centrales au charbon, la source d’énergie la plus polluante aux États-Unis.

Ainsi, quand les républicains au pouvoir tentent de jeter le blâme du déclin de l'industrie du charbon sur ce plan climatique imaginé par l’ancienne administration, ils manquent leur cible. Le CPP n’a jamais été appliqué.

Une proposition pour remplacer le CPP L’EPA a mis sur pied un processus pour remplacer le CPP. L’agence acceptera les commentaires sur sa proposition pendant une période de 60 jours. L’administration Trump doit légalement présenter un plan alternatif, parce que l’EPA a l’obligation de réglementer les émissions de carbone après avoir proclamé, en 2009, que la pollution met en danger la santé humaine.

Réalité économique

Lundi, l’administrateur de l’EPA, Scott Pruitt, avait bien choisi son public pour annoncer qu’il allait signer le projet de loi visant à l’abrogation du plan climatique de Barack Obama : des travailleurs de l’industrie du charbon du Kentucky. « La guerre contre le charbon est finie », leur a dit M. Pruitt, sous un déluge d’applaudissements.

Ce qu’il a omis de dire, c’est que si l’industrie du charbon vit un déclin depuis quelques années, ce n’est pas tant à cause des mesures mises de l’avant par Barack Obama pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais plutôt pour des raisons essentiellement économiques.

Depuis 2001, la production américaine du charbon a diminué de plus de 10 %. Un phénomène qui coïncide avec l’arrivée du gaz de schiste sur le marché en tant que source énergétique pour les centrales électriques.

Moins cher, moins polluant au point de vue des émissions de gaz à effet de serre, le gaz de schiste est le principal responsable des difficultés de l’industrie américaine du charbon.

On peut dire presque la même chose des énergies renouvelables, comme le solaire et l’éolien, dont les prix ont chuté au cours des cinq dernières années.

De plus en plus d’États traditionnellement républicains se tournent vers ces énergies renouvelables pour des raisons économiques. Le meilleur exemple est probablement celui de l’Iowa, qui a voté pour Donald Trump à 51 % en 2016. Dans cet État très dépendant du charbon pendant de nombreuses années, l’énergie éolienne compte aujourd’hui pour près de 40 % du total de l’électricité produite.

Cette tendance, on la retrouve dans de nombreux États américains, dont plusieurs sont des piliers de l’économie nationale, comme le Texas, la Californie et New York.

S’il y a une guerre contre le charbon, le principal ennemi est surtout de nature économique.