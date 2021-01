Une force spéciale créée pour lutter contre la tuberculose chez les Inuits

Prenez note que cet article publié en 2017 pourrait contenir des informations qui ne sont plus à jour.

Les Inuits et Ottawa ont lancé une force d'intervention conjointe pour s'attaquer à la crise de la tuberculose qui sévit, particulièrement dans le Nord. En 2015, le taux de tuberculose était 270 fois plus élevé chez les Inuits que celui au sein de l'ensemble de la population canadienne non autochtone.