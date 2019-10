La police d'Ottawa recherche les victimes potentielles d'un Gatinois suspecté de trafic d'êtres humains

Madani Ba fait face à des accusations de trafic d'êtres humains à des fins d'exploitation financière en exerçant un contrôle, de proxénétisme (personne de plus de 18 ans) et de recrutement de personnes de plus de 18 ans à des fins de trafic d'êtres humains.

Mise à jour En octobre 2019, M. Ba a été acquitté de toutes les charges criminelles qui pesaient contre lui dans ce dossier.

À l'issue d'une brève comparution samedi à 10 h 30, le suspect a été libéré sous caution.

Il sera de retour en cour le lundi 16 octobre au palais de justice d'Ottawa.

D'autres victimes potentielles?

Une enquête avait été ouverte en juillet lorsqu'une jeune femme avait contacté l'Unité de lutte contre la traite des personnes du Service de police d'Ottawa (SPO).

L'unité, qui poursuit son enquête, croit qu'il pourrait y avoir davantage de victimes dans cette affaire.

Avec les informations d'Agnès Chapsal